足总杯｜少打1人照赢 理文3:0淘汰九龙城闯八强 下一场将斗标准流浪

足球世界
更新时间：17:41 2025-12-20 HKT
发布时间：17:41 2025-12-20 HKT

「冠忠巴士60周年足总杯」首圈首场今日假青衣运动场上演，理文硬撼易帅后打出两连胜的九龙城。「黄黑军团」上半场已连入两球奠定优势，虽然补时阶段基高里领红被罚出场，下半场少打一人仍未受太大影响，最终再由艾华顿建功，理文以3:0击败九龙城，稳步闯入八强，下一场足总杯比赛将迎战标准流浪。

开局双方未急于冒进，以传控试探为主。理文逐步掌握主导权，把战线长时间压到九龙城半场，边路渗透见成效。第26分钟九龙城门前出现混战，皮球最终滚入网窝，但球证翻看VAR后裁定入球无效，原因是九龙城球员在禁区内对理文球员巴科尔犯规在先。理文获判「十二码」，17号米基尔操刀沉著，将球送入门侧，为球队先拔头筹，比分1:0。

取得领先后，理文攻势不减；九龙城在进攻组织上久未找到破解之道。至上半场35分钟，九龙城凭角球制造门前险象，惟未能命中目标。第44分钟理文再度发难，角球攻势中，44号杜素诺夫后柱把握机会门前撞入，半场以2:0优势回到更衣室。

上半场补时，理文球员基高里因犯规被出示红牌，球队下半场需以十人应战。少打一人并未动摇理文节奏，第69分钟艾华顿把握机会，门前接应米基尔左路传中一脚射入，将比分扩大至3:0。余下时间九龙城未能扭转劣势，最终理文保持零失球，全取胜利，顺利晋级八强，下一仗足总杯将硬撼标准流浪。

