英超｜居迪斯钟斯证实沙拿向队友道歉 沙拿之乱正式落幕

足球世界
更新时间：16:20 2025-12-20 HKT
发布时间：16:20 2025-12-20 HKT

利物浦埃及射手穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）于出征非洲国家杯前，向全体队友道歉！利物浦中场居迪斯钟斯（Curtis Jones）证实，沙拿在离队前已向全体队友道歉，并且一如以往面带笑容，红军这场「沙拿之乱」以大和解告终。

沙拿向队友道歉

沙拿在两周前因连续三场失落正选，于赛后向传媒「爆seed」，直指被球会「推落巴士」，并与领队史洛特（Arne Slot）「零关系」，球会就这番言论罚其不可随队赴米兰出战欧联。尤幸经过与领队史洛特会谈后双方冰释前嫌，沙拿并于上仗重回大军名单。其队友居迪斯钟斯接受《天空体育》访问时透露，沙拿在前往摩洛哥备战非洲国家杯前，已向队友们道歉，钟斯说：「沙拿可以代表他自己，可以说他自己的话。他向我们道了歉，就像是说：『如果我影响到了任何人，或者让你们有任何不好的感觉，我道歉』。他就是这样的人。」

沙拿言论源于好胜心

钟斯强调，道歉是在一个「正面」的气氛下进行，球队内部亦已回复正常：「我只能从我认识的沙拿，以及他与我们的相处方式、他当时的表现来说，他也是积极的。他还是那个完全一样的沙拿，脸上挂著灿烂的笑容，而每个人对他也完全一样。」
这位利物浦青训产品更为沙拿的「爆发」辩护，认为这源于其强烈的好胜心：「我想这只是想成为赢家的一部分，我不认为他会是最后一个（这样做的人）。我明白处理事情有某些方式，但如果一个小伙子甘于坐在后备席，不想上阵帮助球队，我认为那才是更大的问题。」钟斯续说：「当我们有任何愤怒时，包括我自己，那总是出于一个好的初衷。那一刻，可能没有以正确的方式表达出来，但绝对不是为了影响球队、职员、领队或任何人。」

红军已重返正轨

随著沙拿作出道歉，加上球队近期战绩回勇，这场一度令红军陷入内乱的风波，总算告一段落。钟斯总结说：「我们已经翻过了这一页，我们作为一支球队磨合得很好，踢得很好，并开始赢得比赛。」

