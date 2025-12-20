Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜费Sir预言曼联夺英超要等十年 艾摩廉隔空反击：唔使等咁耐！

足球世界
更新时间：15:07 2025-12-20 HKT
发布时间：15:07 2025-12-20 HKT

曼联功勋领队费格逊爵士（Sir Alex Ferguson）日前接受访问公开称赞红魔领队鲁宾艾摩廉(Ruben Amorim)，并预言球队可于十年后再夺英超锦标。然而艾摩廉并不同费爵爷的睇法，反驳指曼联在未来数年必定可以再为英超冠军战斗。

费Sir：重夺辉煌需时

正在巴林访问的费格逊爵士，在接受访问时被问及曼联的复兴之路。这位传奇领队对球会能否在短期内重返英格兰足球之巅，表达了审慎的看法，并抛出了「十年或十一年」的惊人预测。费爵爷说：「艾摩廉是个好人，执教曼联并不容易。还记得当年我执教曼联时，利物浦是伟大球会，4次赢得欧联，但他们亦要花31年才再夺联赛冠军，我们现在处于相同的情况，相信要10年或11年，因这是一个周期。」

艾摩廉：未来数年必争冠

对于费爵爷的睇法艾摩廉不敢苟同，他在赛前记招上被问及此事时表示：「他(费格逊)比我更懂足球，特别是英格兰足球，但我认为我们不需要那么长的时间去赢得一个联赛冠军。我不知道会是哪一位领队（带领球队夺冠），但我确信，我们在未来几年内，将会为冠军而战。」
这位葡萄牙少帅的一番话，无疑是向外界及球迷大派「定心丸」，表明了他对球队目前发展方向的信心，以及对尽快带领红魔重返巅峰的决心。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
影视圈
6小时前
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
01:38
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
突发
4小时前
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
02:34
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
即时中国
6小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
20小时前
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
政情
3小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
9小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
21小时前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
21小时前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
22小时前
排队7年派无敌公屋王 入住4人海景单位羡煞旁人 网民一窝心原因提醒少买家私
排队7年派无敌公屋王 入住4人海景单位羡煞旁人 网民一窝心原因提醒少买家私｜Juicy叮
时事热话
4小时前