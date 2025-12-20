英超｜费Sir预言曼联夺英超要等十年 艾摩廉隔空反击：唔使等咁耐！

曼联功勋领队费格逊爵士（Sir Alex Ferguson）日前接受访问公开称赞红魔领队鲁宾艾摩廉(Ruben Amorim)，并预言球队可于十年后再夺英超锦标。然而艾摩廉并不同费爵爷的睇法，反驳指曼联在未来数年必定可以再为英超冠军战斗。

费Sir：重夺辉煌需时

正在巴林访问的费格逊爵士，在接受访问时被问及曼联的复兴之路。这位传奇领队对球会能否在短期内重返英格兰足球之巅，表达了审慎的看法，并抛出了「十年或十一年」的惊人预测。费爵爷说：「艾摩廉是个好人，执教曼联并不容易。还记得当年我执教曼联时，利物浦是伟大球会，4次赢得欧联，但他们亦要花31年才再夺联赛冠军，我们现在处于相同的情况，相信要10年或11年，因这是一个周期。」

艾摩廉：未来数年必争冠

对于费爵爷的睇法艾摩廉不敢苟同，他在赛前记招上被问及此事时表示：「他(费格逊)比我更懂足球，特别是英格兰足球，但我认为我们不需要那么长的时间去赢得一个联赛冠军。我不知道会是哪一位领队（带领球队夺冠），但我确信，我们在未来几年内，将会为冠军而战。」

这位葡萄牙少帅的一番话，无疑是向外界及球迷大派「定心丸」，表明了他对球队目前发展方向的信心，以及对尽快带领红魔重返巅峰的决心。