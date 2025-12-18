Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球｜港队U15东亚锦爆大冷 黄舜黄晓均先后建功2:0挫韩国

足球世界
「2025年U15东亚足球锦标赛」被分到A组的港队男足U15，今日在漳州欢乐岛国际足球训练基地对上强敌韩国，最终港队凭着黄舜和黄晓均下半场先后建功，助港队以2:0击败韩国，取得小组首胜。

U15东亚锦港队U15爆冷击败韩国

2025年U15东亚锦今日至22号在漳州欢乐岛国际足球训练基地举行，今届的赛制亦有所不同，排名较高的队伍会被分为A组争标组，而排名较低的即被分入B组护级组，2组互不影响并会以单循环作赛，小组绩分最高便会成为冠军，而A组绩分最低的球队将会降级到B组，B组第一下届将会升到A组。而今届港队被分入A组与强敌中国、韩国和日本同组，而B组则有澳门、中华台北、关岛和北马里亚纳群岛。

A组的港队男足U15今晨对韩国U15，上半场双方都未能够打开记录以0:0返回更衣室，但易边后由吴日朗开出角球传入禁区，远柱埋伏的黄舜入摄撞射破网为港队先开记录领先1:0，仅过2分钟后备入替的黄晓均禁区内接应队友传球推入，助港队以2:0扩大优势，补时阶段韩国获得12码机会，但被港足门将罗建峰成功扑出，球证随即鸣哨完场，最终港队以2:0爆冷击败韩国全取3分，位列A组第二。同组的中国同日亦对上日本最终以0:3落败，日本以1球得失球升上榜首，港队周六对上日本争上榜首。

