世界杯｜决赛周票价高昂挨轰 FIFA推出限量60美元平价波飞

足球世界
更新时间：06:36 2025-12-17 HKT
发布时间：06:36 2025-12-17 HKT

2026世界杯决赛周由美国、加拿大和墨西哥合办，门票价格高昂惹来批评。国际足协（FIFA）因此推出少量价格「较能负担的」的门票，票价为60美元（约467港元）。

2026世界杯决赛周由美国、加拿大和墨西哥合办。路透社
英格兰斗克罗地亚最便宜票价为198镑（2068港元）。路透社
FIFA推出60美元波飞。路透社
决赛最平逾三万港元 是卡塔尔世杯7倍

2022卡塔尔世界杯的票价，所有分组赛划一定价为68.5镑（716港元）、164.5镑（1718港元）和219镑（2287港元）。但明年世界杯的票价相比之下贵逾倍，例如英格兰斗克罗地亚的分组赛，票价为198镑（2068港元）、373镑（3896港元）和523镑（5463港元）。决赛最便宜的门票，票价高达3119镑（32581港元），是卡塔尔世界杯的7倍。

FIFA表示明年世界杯全部104场赛事，均会有少量60美元的门票，供一定数量的「忠实拥趸」：「我们聆听到各方的意见，这新票价的选择是正确的事。这些门票会分配给晋身决赛周球队的球迷，甄选获票者、分发门票的流程将由各国足总自行管理。」

