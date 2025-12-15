英超｜阿士东维拉3：2反胜韦斯咸 各项赛事9连胜

阿士东维拉昨晚于英超作客韦斯咸，先失守下以3：2反胜对手。维拉联赛近11场赢10场兼录得6连胜，各项赛事9连胜。

维拉1分钟便失守，他们于后防搓传被力逼，安斯干沙在底线附近控球，但其脚下球被马迪奥斯费南迪斯（Mateus Fernandes）抢去，后者随即窄位起脚网顶入。维拉于9分钟扳平，奥尼屈坚斯（Ollie Watkins）与韦斯咸守将马夫洛柏路斯（Konstantinos Mavropanos）争顶，皮球入网；这个入球计作马夫洛柏路斯的乌龙球。韦斯咸于24分钟再度领先，费迪朴斯（Freddie Potts）禁区外第一时间起脚，门前的查洛保云（Jarrod Bowen）加一脚破网。维拉半场落后1：2。

维拉以3：2反胜韦斯咸。路透社

韦斯咸继续为护级而战。路透社

摩根罗渣士下半场梅开二度。路透社

罗渣士下半场梅开二度

维拉下半场有摩根罗渣士（Morgan Rogers）梅开二度助反胜，先是50分钟接应泰利文斯（Youri Tielemans）右路传中，一控一射破网。79分钟，域陀连迪路夫（Victor Lindelöf）中路向前传予罗渣士，后者禁区外远射得手。维拉最终以3：2反胜韦斯咸，英超近11场赢10场兼录得6连胜，各项赛事取得9连胜。维拉赛后以10胜3和3负得33分，续排第3位，落后榜首的阿仙奴3分。韦斯咸则以3胜4和9负得13分排第18位。