Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿士东维拉3：2反胜韦斯咸 各项赛事9连胜

足球世界
更新时间：07:10 2025-12-15 HKT
发布时间：07:10 2025-12-15 HKT

阿士东维拉昨晚于英超作客韦斯咸，先失守下以3：2反胜对手。维拉联赛近11场赢10场兼录得6连胜，各项赛事9连胜。

维拉1分钟便失守，他们于后防搓传被力逼，安斯干沙在底线附近控球，但其脚下球被马迪奥斯费南迪斯（Mateus Fernandes）抢去，后者随即窄位起脚网顶入。维拉于9分钟扳平，奥尼屈坚斯（Ollie Watkins）与韦斯咸守将马夫洛柏路斯（Konstantinos Mavropanos）争顶，皮球入网；这个入球计作马夫洛柏路斯的乌龙球。韦斯咸于24分钟再度领先，费迪朴斯（Freddie Potts）禁区外第一时间起脚，门前的查洛保云（Jarrod Bowen）加一脚破网。维拉半场落后1：2。

维拉以3：2反胜韦斯咸。路透社
维拉以3：2反胜韦斯咸。路透社
韦斯咸继续为护级而战。路透社
韦斯咸继续为护级而战。路透社
摩根罗渣士下半场梅开二度。路透社
摩根罗渣士下半场梅开二度。路透社

罗渣士下半场梅开二度

维拉下半场有摩根罗渣士（Morgan Rogers）梅开二度助反胜，先是50分钟接应泰利文斯（Youri Tielemans）右路传中，一控一射破网。79分钟，域陀连迪路夫（Victor Lindelöf）中路向前传予罗渣士，后者禁区外远射得手。维拉最终以3：2反胜韦斯咸，英超近11场赢10场兼录得6连胜，各项赛事取得9连胜。维拉赛后以10胜3和3负得33分，续排第3位，落后榜首的阿仙奴3分。韦斯咸则以3胜4和9负得13分排第18位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
16小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
10小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
有网民拍下英雄民众夺枪经过。X@Àdnanô
悉尼邦迪海滩枪击︱英勇市民埋伏夺枪 枪手节节后退天桥再施袭
即时国际
13小时前
悉尼邦迪海滩枪击死亡人数增至16死，40人仍留医。美联社
悉尼邦迪海滩枪击︱死亡人数增至16人包括一名儿童 40人仍留医 枪手为父子父被击毙
即时国际
3小时前
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
影视圈
17小时前
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影视圈
13小时前
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
即时娱乐
13小时前
河南有28岁女教师在成亲当日跳楼轻生，以控诉被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28岁高中女教师死控逼婚 成亲日跳楼轻生
即时中国
22小时前
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT