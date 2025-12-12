英超｜史洛特将与沙拿「摊牌」 沙拿能否再披红军战衣快有定案

利物浦领队史洛特（Arne Slot）周五早上证实，他将会与阵中埃及前锋穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）进行一次关键会谈，会谈的结果将直接决定沙拿能否在周末对阵白礼顿的联赛中上阵，以至其在利物浦的最终命运。史洛特态度未有之前强硬，表示没有理由不想沙拿留队。

史洛特沙拿会谈定生死

沙拿因上周六公开炮轰球会及领队，已被剔出周中作客国际米兰的欧联大军名单。外界甚至包括沙拿本人都一度认为，本周末对白礼顿的比赛，将是他在红军的「告别战」。然而，史洛特在赛前记招上表示，事情仍有转机：「我今天早上会和沙拿进行一次对话，而那次对话的结果，将会决定明天（对白礼顿）的情况会是怎样。」这番话意味著，今早的会谈将是决定性的。

雪藏沙拿属高层集体决定

对于早前将沙拿剔出名单的决定，史洛特透露，这是与球会高层的共同决定，并非他一意孤行：「我们作为一个球会，而我也是这个决定的一部分，决定不带他去对国际米兰的比赛。当涉及到阵容或大军名单的决策时，那是由我负责，但这不代表我不会与他们（体育总监晓士及芬威体育集团）沟通。」

史洛特态度似软化

史洛特被问及是否希望沙拿留队时，态度看似有点软化，他说：「如果你想得到一点答案的话，那就是，我没有理由不想他留下来。」