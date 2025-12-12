港足｜东方主教练卢比度暂代港队主帅 省港杯初选名单公布 刘智乐再度入选

香港足总今日（12号）公布51人初选名单，同时宣布由东方主教练卢比度（Roberto Losada）暂代港队主帅一职，直至新帅招聘完成。卢比度上任后首仗将是12月28日于香港大球场上演的省港杯首回合。

卢比度目前同时执教东方，今次获委任为港队暂代主教练，足总表示此安排旨在确保球队过渡期保持稳定，并为即将举行的赛事作好准备。足总亦将正式展开新主教练的公开招聘，强调过程会公平、透明，以吸引具国际视野的合适人选。

另一方面，港队初选名单中，效力标准流浪的前锋刘智乐再度入选，重投港队锋线。刘智乐今季在流浪表现活跃，其速度与突破能力将为港队前线增添变数。此外，名单亦包括多名中超球员，如效力中超浙江队的梁诺恒、天津津门虎的孙铭谦。

港队将于12月26日起展开集训，并于28号晚上8时在香港大球场迎战广东队，进行省港杯首回合赛事；次回合则于明年1月3日在广州南沙大湾区文化体育中心举行。

港队初选名单如下：

暂代港队主教练：卢比度

守门员名单：

庞焯熙 (杰志)、伍玮谦 (冠忠南区)、陈嘉豪 (理文)、谢家荣 (大埔)

后卫名单：

钟乐安 (东区)、周缘德 (河南酒祖杜康)、慈英、甘智健、林乐勤 (杰志)、龙梓轩 (九龙城)、陈润潼 (冠忠南区)、杜度 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、简嘉亨 (高力北区)、亚历斯祖 (上海海港)、陈晋一 (上海申花)、宾纪文 (深圳青年人)、宋纮毅、李家豪、尼高拉斯、杜国瑜 (大埔)、孙铭谦 (天津津门虎)、劳烈斯 (延边龙鼎)、梁诺恒 (浙江队)、曾乐图、曾以行

中场名单：

冯冠鸣 (标准流浪)、林衍廷、刘君正 (东方)、郑展龙、陈俊乐 (杰志)、巴拉克、黄威、胡晋铭 (理文)、马希伟 (陕西联合)、余在言 (石家庄功夫)、陈肇钧、费兰度、颜卓彬 (大埔)

前锋名单：

刘智乐 (标准流浪)、吴宇曦 (重庆铜梁龙)、洛迪古斯 (东方)、米高 (JK Tallinna Kalev)、祖连奴 (杰志)、赵聡悟 (冠忠南区)、艾华顿、刘家乔 (理文)、李小恒 (山东泰山)、安永佳 (深圳新鹏城)、李乐谦 (大埔)、杜俊晖