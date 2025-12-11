Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜麦巴比坐足全场 皇家马德里1：2曼城

足球世界
更新时间：06:34 2025-12-11 HKT
发布时间：06:34 2025-12-11 HKT

皇家马德里今晨于欧联主场迎战曼城，基利安麦巴比（Kylian Mbappé）坐足全场。「银河舰队」先入球下，以1：2反负曼城，各项赛事主场两连败。

皇马先开纪录

皇马今场收起麦巴比（Kylian Mbappé），他早前缺席周二的操练。主队开赛的攻势较到肉，他们于两分钟以为获得12码，云尼斯奥斯祖利亚被踢跌，但经VAR翻看后，确认犯规在禁区外发生，因而改判罚球。6分钟，皇马一次反击，洛迪高高斯（Rodrygo）传球刚好在曼城守卫与门将之间，但云尼斯奥斯的射门被曼城门将当拿隆马扑走。皇马终在28分钟攻破曼城大门，在己方后场抢去控球权策动反击，皮球由球场左至右顺畅运送，最终落在洛迪高的脚下。他射远柱地波网仔入。

麦巴比早前已缺席操练，他今场坐足全场。路透社
夏兰特射入12码。路透社
皇马1：2曼城。路透社
云尼斯奥斯的卧射一飞冲天。路透社
曼城于35分钟扳平，一次角球攻势，加华度尔（Joško Gvardiol）力压敌卫顶头槌，但被皇马门将泰拔高图尔斯被挡出，曼城由门前的尼高奥莱利补射入网。43分钟，曼城左路传中，欲上前接应的夏兰特被鲁迪格从后抱住，经VAR翻看后判曼城获得12码。夏兰特亲自操刀，泰拔高图尔斯捉错路，「蓝月」反超前2：1完半场。

安迪历85分钟头槌中楣

皇马于下半场倾力反扑，80分钟一次右路角球，当拿隆马出迎打手槌不成，后点的云尼斯奥斯无人看管下，因人前波后需要卧射，结果一飞冲天。85分钟，艾华路卡利拉斯（Alvaro Carreras）于左路传中，但安迪历（Endrick）的头槌中楣弹高出底线。最终皇马主场以1：2不敌曼城，以4胜2负得12分跌落第7位。曼城则以4胜1和1负得13分排第4位。

