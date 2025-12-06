世界杯抽签｜超级电脑撑西班牙夺冠 巴西撼苏格兰 德国遇科特迪瓦、厄瓜多尔
发布时间：08:22 2025-12-06 HKT
2026世界杯决赛周分组赛抽签出炉，强队如西班牙、德国和巴西等，分组赛未难踢。在抽签进行前，Opta超级电脑推算夺冠大热，西班牙以17%领前，他们将于H组斗佛得角、沙特阿拉伯和乌拉圭。
抽签前推算 西班牙、法国、英格兰排头三
明年世界杯增至48队，分组赛没有明显的死亡之组，强队的赛程相对易踢。Opta在抽签前公布超级电脑推算的结果，西班牙以17%成为夺冠大热，法国以14.1%居次，英格兰以11.8%排第3。力争卫冕的阿根廷以8.7%排第4，第5名是德国（7.1%），第6名是葡萄牙（6.6%），之后两名是巴西（5.6%）和荷兰（5.2%）。
抽签结果来说，Opta推算的大热西班牙，在H组的对手并不算强，分别沙特阿拉伯、乌拉圭和首次出战世界杯的佛得角。西班牙在欧洲区外围赛表现近乎完美，本身取得全胜兼零失球，但到最后一战以2：2赛和土耳其，令金身被破。
至于德国的对手，将是于E组斗库拉索、科特迪瓦和厄瓜多尔。德国于外围赛首战输波，但之后5场均胜出，近况不俗。C组方面，巴西在外围赛的表现一般，18场输了6场，仍然获Opta推算排在第7热门。他们小组对手包括摩洛哥、海地和苏格兰。
世界杯抽签结果
A组：墨西哥、南非、韩国、欧洲附加赛D
B组：加拿大、欧洲附加赛A、卡塔尔、瑞士
C组：巴西、摩洛哥、海地、苏格兰
D组：美国、巴拉圭、澳洲、欧洲附加赛C
E组：德国、库拉索、科特迪瓦、厄瓜多尔
F组：荷兰、日本、欧洲附加赛B、突尼西亚
G组：比利时、埃及、伊朗、纽西兰
H组：西班牙、佛得角、沙特阿拉伯、乌拉圭
I组：法国、塞内加尔、跨洲附加赛2、挪威
J组：阿根廷、阿尔及利亚、奥地利、约旦
K组：葡萄牙、跨洲附加赛1、乌兹别克、哥伦比亚
L组：英格兰、克罗地亚、加纳、巴拿马
附加赛名单
欧洲附加赛A：意大利／威尔斯／北爱尔兰／波斯尼亚
欧洲附加赛B：乌克兰／瑞典／波兰／阿尔巴尼亚
欧洲附加赛C：土耳其／罗马尼亚／科索沃／斯洛伐克
欧洲附加赛D：捷克／爱尔兰／丹麦／北马其顿
跨洲附加赛1：牙买加／新喀里多尼亚／刚果民主共和国
跨洲附加赛2：玻利维亚／苏里南／伊拉克