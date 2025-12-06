Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯抽签｜球迷点名死亡之组 麦巴比与夏兰特I组相遇

足球世界
更新时间：06:42 2025-12-06 HKT
发布时间：06:42 2025-12-06 HKT

今届世界杯由32队增至48队，抽签结果所见不如以往，出现明显地3强硬撼的死亡之组。但球迷力撑I组法国与挪威相遇，加上塞内加尔，可称为今届死亡之组。

由麦巴比领军的法国，将于I组与由夏兰特领军的挪威硬撼。两名神锋今季状态大勇，麦巴比在皇家马德里上阵20场轰25球，并贡献4次助攻。至于夏兰特，于曼城上阵19场轰入20球并有3次助攻，他刚刚成为最快攻入英超百球的球员。

夏兰特将领挪威硬撼法国。路透社
I组尚有塞内加尔不容忽视。路透社
麦巴比将带领法国与挪威和塞内加尔争首名。路透社
塞内加尔今年友赛曾挫英格兰

塞内加尔亦同样不容忽视，这支世界排名第19位的他们，是非洲区其中一队最佳及表现最稳定球队，他们今年6月友赛曾经以3：1击败英格兰。塞内加尔于2002年世界杯曾经击败法国，当届他们杀入8强。I组最后一队，将是跨洲附加赛2的胜方，由玻利维亚、苏里南和伊拉克争逐。

世界杯抽签结果

A组：墨西哥、南非、韩国、欧洲附加赛D
B组：加拿大、欧洲附加赛A、卡塔尔、瑞士
C组：巴西、摩洛哥、海地、苏格兰
D组：美国、巴拉圭、澳洲、欧洲附加赛C
E组：德国、库拉索、科特迪瓦、厄瓜多尔
F组：荷兰、日本、欧洲附加赛B、突尼西亚
G组：比利时、埃及、伊朗、纽西兰
H组：西班牙、佛得角、沙特阿拉伯、乌拉圭
I组：法国、塞内加尔、跨洲附加赛2、挪威
J组：阿根廷、阿尔及利亚、奥地利、约旦 
K组：葡萄牙、跨洲附加赛1、乌兹别克、哥伦比亚
L组：英格兰、克罗地亚、加纳、巴拿马

附加赛名单

欧洲附加赛A：意大利／威尔斯／北爱尔兰／波斯尼亚
欧洲附加赛B：乌克兰／瑞典／波兰／阿尔巴尼亚
欧洲附加赛C：土耳其／罗马尼亚／科索沃／斯洛伐克
欧洲附加赛D：捷克／爱尔兰／丹麦／北马其顿
跨洲附加赛1：牙买加／新喀里多尼亚／刚果民主共和国
跨洲附加赛2：玻利维亚／苏里南／伊拉克

