意甲｜占美华迪首次「梅开二度」 领克雷莫纳破博洛尼亚12场不败身

今季转战意甲、由李斯特城加盟克雷莫纳的前英格兰国脚前锋占美华迪（Jamie Vardy），周一首度于意甲梅开二度，协助克雷莫纳作客以3:1爆冷击败博洛尼亚，并终止对方各项赛事连续12场不败的强势。

反客为主 华迪半场奠胜

赛前已录得三连败的克雷莫纳今仗反客为主，踢出令人意外的表现。30分钟，中场比安捷迪（Matteo Bianchetti）送出妙绝直传，由皮耶路（Martin Payero）单刀为客军先开纪录。仅仅4分钟后，占美华迪接应邦拿索利（Federico Bonazzoli）的传送，冷静射破主队大门，将比分扩大至2:0。主队完半场前虽由奥苏连尼（Riccardo Orsolini）主射十二码追近至1:2，但换边后仅5分钟，占美华迪便在近柱抢点，轻松将右路传中送入网窝，彻底粉碎了博洛尼亚的反扑希望，并为球队锁定3:1胜局。

走出被劫阴霾 助球队升上11位

对华迪个人而言，这晚的胜利别具意义。据英国媒体上周报导，他位于加尔达湖附近的住所遭盗贼光顾，当时他正在罗马作赛，家中损失了价值高达8万英镑的财物。今仗梅开二度，无疑是这位38岁老将走出阴霾的最佳方式。

这场宝贵的胜利亦大大提振了克雷莫纳的士气，在积分榜上连升两位至第11位。相反，主场沦陷的博洛尼亚则跌至第6位，并录得今季首次单场失掉三球的尴尬纪录。