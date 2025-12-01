法国名宿施丹空降上海预热世界杯 亲授「马赛回旋」冧尽球迷

法国名宿施丹（Zinedine Zidane）上周五（28日）应运动品牌Adidas之邀，时隔七年再度重临上海，出席活动「齐迹再现」，与广大球迷一同预热2026年美加墨世界杯。这位曾因在街头饶有兴致观看市民打麻雀而引为佳话的传奇中场，今次更亲自落场参与3V3足球赛，向小将们传授其招牌绝技「马赛回旋」，尽显大师功架与亲民魅力。

3V3赛事亲民互动冧尽球迷 倾囊相授传承技艺

活动的焦点环节无疑是3V3技能足球赛。赛事规则极富心思，特别加入完成「马赛回旋」即可得分的特殊条款，向这位中场大师致敬。在现场热烈气氛的带动下，施丹亦按捺不住，以「自由人」身份即兴加入比赛，在场上与一众足球爱好者切磋球技，其举手投足间依然散发着大师风范，引来全场欢呼。

除了与成人球迷交流，施丹亦将宝贵经验传授予下一代。四位来自上海本地青训俱乐部的足球小将登场，在施丹亲自指导下学习「马赛回旋」。施丹亲自示范触球点位与控球力度，并耐心讲解脚步移动与身体重心控制的要诀，鼓励小将们要勇于尝试，无惧失误，尽显大师风范。

经典战靴档案馆 回溯辉煌时刻

活动现场特设「Adidas×施丹档案馆」，展出见证施丹辉煌生涯的标志性珍品，引领球迷走进时光隧道。展品包括他捧起1998年世界杯时、荣膺2000年世界足球先生时，以及在2002年欧联决赛中攻入传奇凌空抽射时所穿的战靴。每一双战靴，都承载着一段光辉历史，勾起球迷的无限回忆。