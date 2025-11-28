欧霸│尹佩斯换儿子出场 完成生涯首秀 球坛再现父子兵

周四欧霸出现父子兵组合，由前荷兰名将尹佩斯(Robin van Persie)带领的飞燕诺，主场迎战苏超班霸些路迪，前者在末段派儿子沙基尔(Shaqueel van Persie)后备出场，让他完成职业生涯处子秀。可惜这对父子拍档未能取得胜仗，飞燕诺最终输1:3。

落后1:2 尹佩斯派儿子出场

飞燕诺今场由日本前锋上田绮世先开纪录，可是完半场前被些路迪的南韩中场杨贤俊和日本中场旗手怜央各入一球，落后1:2。该队教练尹佩斯于80分钟最后一次换人时，选择派上前锋、自己的儿子沙基尔出场。可是他上阵不久，飞燕诺再失一球，最终以1:3见负。

尹佩斯：以教练角度换人

沙基尔首次为飞燕诺一队出场，披甲9分钟效出一次关键传球，表现不俗。尹佩斯赛后表示自己是以教练角度去派沙基尔出场：「我是以教练身份作出这个决定，而不是父亲，因为我们需要入球。沙基尔是一位可在任何角度都取得入球的球员，这是我派他出场的原因。当然作为父亲，儿子首秀是一个特别的时刻，但我很忙，没有太多时间庆祝。」

父亲换入儿子 球坛常有

父亲做教练换儿子出场，在球坛已经屡见不鲜，包括告鲁夫父子、列纳父子、布鲁士父子、施丹父子、费格逊父子、施蒙尼父子及白兰特父子。