英超│利物浦连败沙拿成众矢之的 夏文吁史洛特弃用 谢拉特叫红军迷继续相信

利物浦各赛事3连败，全面哑火的攻击核心穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)成为众矢之的，不少球迷批评他进攻无贡献之余，防守不作为累球队似踢少一人。前红军中场夏文呼吁领队史洛特要弃用他，指如果「死揽」只会赔上自己的乌纱；不过神奇队长谢拉特就持相反意见，叫红军球迷继续相信沙拿。

数据差防守零贡献

沙拿今季严重走样，18场各赛事仅得5入球3助攻，包括最近4场无入球和助攻，被指是利物浦在过去12场各赛事9次落败的罪魁祸首之一。这名33岁埃及锋将无表现仍长任正选，上述12仗有9场正选披甲，当中8仗踢足全场，他除了进攻无贡献，防守时接近零参与，本季英超场均只有0.2次拦截，是他加盟红军8年来新低，不少球迷指红军有他犹如踢少一人。

夏文吁史洛特弃用他

前红军德国中场夏文亦呼吁史洛特弃用他：「总会有些时刻，你不得不弃用一些球员，即使他是曾经最重要的球员。史洛特要做一个决定，他要是带着沙拿一起被解雇，还是弃用他保住自己的工作。」夏文续指刚仗欧联利物浦1:4大败予燕豪芬时，他任由对方球员在其身边走过，没做任何事去帮助球队。

谢拉特投下信任一票

不过前红军队长谢拉特就持相反意见：「沙拿是球队的老将、副队长，也曾是球队的核心人物和标志性球员。无论谁人执教利物浦，都要让最优秀的球员留在场上，沙拿都要正选。当然他不是每场都要正选，可以安排他轮休，或在比赛中提前揿走他。」