欧联｜域天拿「戴帽」 巴黎圣日耳门5：3挫热刺升次席

热刺今晨于欧联作客巴黎圣日耳门（PSG），两军合演入球骚。热刺有PSG借将高路梅安尼（Randal Kolo Muani）梅开二度，PSG则有域天拿（Vitinha）连中三元，最终热刺以3：5落败。PSG赛后升上次席。

热刺梅安尼梅开二度 今季由PSG外借

PSG开赛4次远射，但未能考验热刺门将古里莫维卡里奥（Guglielmo Vicario）。热刺于35分钟打破僵局，由PSG外借的高路梅安尼接应左路传中头槌二传，李察利臣（Richarlison）于门前轻松顶入。PSG于完半场前扳平，一次左路短角球，尼迪赞图（Quentin Ndjantou）传于禁区顶的域天拿，后者第一时间撞射，皮球直飞死角入网。PSG半场与热刺踢成1：1。

热刺作客3：5不敌巴黎圣日耳门。路透社

域天拿92分钟入12码埋斋。路透社

域天拿连中三元。路透社

热刺有PSG借将高路梅安尼梅开二度。路透社

热刺下半场12分钟内失3球

两军下半场合演入球骚。热刺于50分钟凭梅安尼的入球再度领先，但客军之后12分钟内连失3球。PSG先后在53、59和65分钟，凭域天拿、法比奥雷斯（Fabián Ruiz）和韦利安柏高（Willian Pacho）各建一功，以4：2反超前。热刺于73分钟凭梅安尼的入球追近，这名PSG借将个人梅开二度。但3分钟后，域天拿为PSG射入12码，个人连中三元。主队于93分钟虽然有卢卡斯靴南迪斯（Lucas Hernández）由批踭红牌被逐，但对战果没有影响，最终PSG以5：3击败热刺。PSG赛后以4胜1负得12分升上次席，热刺则以2胜2和1负得8分跌落第16位。