Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜域天拿「戴帽」 巴黎圣日耳门5：3挫热刺升次席

足球世界
更新时间：07:24 2025-11-27 HKT
发布时间：07:24 2025-11-27 HKT

热刺今晨于欧联作客巴黎圣日耳门（PSG），两军合演入球骚。热刺有PSG借将高路梅安尼（Randal Kolo Muani）梅开二度，PSG则有域天拿（Vitinha）连中三元，最终热刺以3：5落败。PSG赛后升上次席。

热刺梅安尼梅开二度 今季由PSG外借

PSG开赛4次远射，但未能考验热刺门将古里莫维卡里奥（Guglielmo Vicario）。热刺于35分钟打破僵局，由PSG外借的高路梅安尼接应左路传中头槌二传，李察利臣（Richarlison）于门前轻松顶入。PSG于完半场前扳平，一次左路短角球，尼迪赞图（Quentin Ndjantou）传于禁区顶的域天拿，后者第一时间撞射，皮球直飞死角入网。PSG半场与热刺踢成1：1。

热刺作客3：5不敌巴黎圣日耳门。路透社
热刺作客3：5不敌巴黎圣日耳门。路透社
域天拿92分钟入12码埋斋。路透社
域天拿92分钟入12码埋斋。路透社
域天拿连中三元。路透社
域天拿连中三元。路透社
热刺有PSG借将高路梅安尼梅开二度。路透社
热刺有PSG借将高路梅安尼梅开二度。路透社

热刺下半场12分钟内失3球

两军下半场合演入球骚。热刺于50分钟凭梅安尼的入球再度领先，但客军之后12分钟内连失3球。PSG先后在53、59和65分钟，凭域天拿、法比奥雷斯（Fabián Ruiz）和韦利安柏高（Willian Pacho）各建一功，以4：2反超前。热刺于73分钟凭梅安尼的入球追近，这名PSG借将个人梅开二度。但3分钟后，域天拿为PSG射入12码，个人连中三元。主队于93分钟虽然有卢卡斯靴南迪斯（Lucas Hernández）由批踭红牌被逐，但对战果没有影响，最终PSG以5：3击败热刺。PSG赛后以4胜1负得12分升上次席，热刺则以2胜2和1负得8分跌落第16位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
33分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
3小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
00:38
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
政情
2小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
突发
46分钟前