Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚冠2预告│东方需战胜心魔力保不失 飞脚力争小组赛连胜

足球世界
更新时间：07:30 2025-11-27 HKT
发布时间：07:30 2025-11-27 HKT

亚冠杯2赛事今晚6时于旺角大球场上演，由东方再战日职劲旅大阪飞脚，防将成为东方力保不失的关键。 而东方主教练卢比度表明，球队将以心理建设为重，协助球员克服上仗大败阴影，坚持到底。 虽然大阪飞脚已提前锁定小组首名出线，但若今仗获胜即可写下分组赛五连胜纪录，战意依然高昂。

东方需战胜大败心魔 盼固防守以力保不失

东方近期战绩起伏，早前各项赛事6场不胜，球队亦有不少伤员 。加上两斗泰国劲旅拉查武里更均以大比数落败，士气一度跌至冰点。直至月初港超联赛，前锋大久保优终于「寻回射门鞋」，个人梅开二度助球队以4：0大胜港会，重拾信心。锋线上拥有马高斯、洛迪古斯及基华尼顿等好手，进攻本钱不缺，但防线面对大阪飞脚的猛烈攻势将面临严峻考验。

主教练卢比度坦言，上仗对拉查武里时45分钟内失七球的惨痛经历，对球员造成心理阴影。他强调：「本周训练重点不在战术，而是心理建设。最重要是90分钟内绝不放弃，无论失一球、两球都不能崩溃，否则可能再失七球，这是我不想见到的。」由于正选门将叶鸿辉仍未完全伤愈，廖富源把守的最后一关，以及丹尼尔、具滋龙、罗伦士等守将的表现，将成东方能否力保不失的关键。

大阪飞脚强阵求小组赛五连胜


大阪飞脚目前于日甲位列第八，近期整体表现不俗，近五仗取得三胜一和一负，最近两场亚冠杯2分组赛更分别以3：1及1：0双杀南定，气势如虹。中场线由现役日本国脚宇佐美贵史及前国脚仓田秋坐镇，实力占优。尽管已稳夺出线资格，但球队为争取分组赛五战连胜佳绩，今仗仍会精锐尽出，力保不败金身。

 

记者、摄影：廖伟业

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火‧持续更新｜83死逾70伤 料早上9点前完成全部7幢爆破救援
突发
6小时前
海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联
02:24
大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联
突发
7小时前
大埔宏福苑五级火｜全身熏黑消防员忍手唔愿拎饮品「留俾市民」 义工追住递水：你哋系最值得去攞
大埔宏福苑五级火｜义工见全身熏黑消防员 忍手唔好意思拎饮品欲留俾居民 义工追住递水：你哋系最值得去攞
生活百科
12小时前
大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加
01:51
大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境
大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境
影视圈
8小时前
大埔宏福苑五级火｜逾百有心人带物资助灾民渡难关 网民赞善举：最美的景色是人
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
13小时前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方 被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火丨业主1年前揾《东张西望》投诉3.3亿天价维修屋苑 揭「黑箱作业」惊天黑幕
02:08
大埔宏福苑五级火丨业主1年前揾《东张西望》投诉3.3亿天价维修屋苑 揭「黑箱作业」惊天黑幕
影视圈
14小时前