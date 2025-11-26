亚冠2│东方主教练卢比度以心理战抗飞脚 幽默喊话「求派U22」

亚冠杯2赛事明晚6时在旺角大球场上演小组收官战，东方再战日职劲旅大阪飞脚。东方主教练卢比度在赛前记者会坦言本周训练重点是「心理建设」，助球员克服上仗惨败阴影，并且在记者会上幽默表示：希望对方教练能派些U22球员上场，以减轻压力。

卢比度：心理建设是重中之重

面对已提前出线的强敌大阪飞脚，东方主教练卢比度指出，球队本周的训练重点是心理建设 。他坦言上仗对拉查武里时上半场踢得不错，但最终却在45分钟内连失7球，对球员造成巨大心理冲击。 卢比度强调：「你需要在心理上对球员进行大量的训练，帮助他们克服恐惧。恐惧一定会存在，这是毋庸置疑的。」他认为取胜关键，是要为球员创造最佳环境，让他们感受到球迷、公众、教练及球会的全力支持，从而面对强敌。

卢比度再三重申，今仗的唯一目标是坚持到底：「明天最重要的是，他们90分钟内不要放弃。不管发生了什么，失一球、失两球也不能放弃。如果我们放弃，我们就会再失七球，这是我们不想看到的。」尽管伤兵满营，他表明信任即将上场的球员会全力以赴。

卢比度幽默喊话盼对手派U22

值得一提的是，卢比度在记者会上幽默表示：「我希望那位西班牙教练（指大阪飞脚主帅）能派一些U22球员上场，这样可以减轻我们一些压力。」此话一出，引发现场一阵笑声，缓和了紧张气氛。 对此，大阪飞脚主教练丹尼亦在另一场记者会中回应：「我们有很多优秀的年轻球员，这是一个检验他们实力、让他们接受挑战的机会。我们会做出合理的阵容搭配，努力赢得比赛。」

记者、摄影：廖伟业