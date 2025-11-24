Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特联│40岁C朗拿度入精彩倒挂 网民：与皇马𠮶球好似﹗│有片

足球世界
更新时间：10:19 2025-11-24 HKT
发布时间：10:19 2025-11-24 HKT

40岁的C朗拿度(Cristiano Ronaldo，简称C朗)再次展现倒挂绝技，他在周日沙特阿拉伯联赛艾纳斯主场4:1大胜卡赫利一仗中，于补时6分钟接应队友的传中，倒挂射入为球队埋斋。球迷和网民赛后纷纷称赞C朗这入球相当精彩，更有人表示这球与2018年此子代表皇家马德里，在欧联面对祖云达斯所入的经典倒挂非常相似﹗

Call it skill, call it instinct… we call it Ronaldo 🐐💛 pic.twitter.com/diFN85oBCI

 

为艾纳斯埋斋赢4:1

艾纳斯今场头3个入球，分别由祖奥菲历斯、韦斯利和沙迪奥文尼攻入，C朗直到下半场补时6分钟才成为主角。当时右闸贝华舒助攻右路传中，C朗立即调整步伐，向后微调两步背向球门跳起，皮球刚好越过身边守将的头顶，他右脚挂中皮球贴柱而入，为球队埋斋奠定4:1的胜果。

网民：同皇马经典倒挂好似﹗

网民和球迷赛后于互联网纷纷讨论这个入球，不少人大赞精彩，并赞叹他宝刀未能。更有人将这个入球，与2017至18球季欧联8强首回合皇家马德里作客祖云达斯，C朗为客军射入的经典倒挂非常相似，同样姿势满分兼力度十足。事实上，这名葡萄牙巨星有不少倒挂入球，上年欧洲国家联赛，他面对波兰时同样倒挂士哥。

有网民赞C朗入场的倒挂，与7年前为他替皇马攻破祖云达斯的那个经典金球相似。路透社
