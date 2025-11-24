美职季后赛│美斯1球3助攻 生涯炮制1300球 率国际迈亚密大胜入东岸决赛│有入球片

周日美职季后赛东岸4强，美斯(Lionel Messi)又再展现巨星风范，交出1入球3助攻，带领国际迈亚密作客4:0大胜FC辛辛那提，强势晋级东岸决赛。这名38岁阿根廷锋将还录得生涯另一里程碑，出道至今季所有比赛累积入896球，还有404次助攻，刚好炮制了1300球。

国际迈亚密4:0FC辛辛那提

美斯今场于19分钟先接应阿根廷后辈马迪奥施维迪的传中，小禁区顶无人看管顶入。这名38岁老将在换边后就变身助攻手，中路妙传予左边的施维迪，投挑报梨让后者右脚射远柱破网。之后他在后场逼抢成功，再一记直线㓥穿FC辛辛那提的防线，艾兰迪单刀射入领先至3:0。到74分钟，美斯又以一记手术刀式的妙传，再次造就艾兰迪单刀破网埋斋，国际迈亚密大胜4球入决赛。

4场季后赛6球4助攻

美斯除了以一己之力带领迈亚密晋级外，他还取得职业生涯另一里程碑，由出道起在各项比赛共入896球，还有404次助攻，刚好参与了1300个入球。事实上此子今季老而弥坚，美职常规赛累积29球和16次助攻，当选神射手和助攻王，季后赛4场则有6球4助攻，场场都有入球或士哥。