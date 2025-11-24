西甲｜皇马2：2逼和艾尔切 联赛两连和榜首优势只剩1分

皇家马德里今晨于西甲作客艾尔切，只以2：2逼和对手。「银河舰队」联赛两连和，榜首优势只剩1分。

上半场两军互无纪录。艾尔切于下半场53分钟打破僵局，一次左路短传配合，最终由阿历士菲巴斯（Aleix Febas）接应谢文华利拿（German Valera）的后脚妙传，射破高图尔斯十指关。皇马于78分钟扳平，一次右路角球，祖迪比宁咸的头槌顶中敌将，皮球落在甸恩胡积臣（Dean Huijsen）脚下，后者第一时间起脚射入。

皇马作客以2：2逼和艾尔切。路透社

皇马于西甲榜首只以1分领先巴塞隆拿。路透社

比宁咸为皇马抢回1分。路透社

艾尔切于6分钟后再度领先，艾华路洛迪古斯（Alvaro Rodriguez）于禁区边起脚得手。皇马于3分钟后扳平，基利安麦巴比于底线前捞回皮球，并第一时间传中，比宁咸近门射入。艾尔切于96分钟有域陀卓斯治（Víctor Chust）两黄一红被逐，但对赛果没有影响。

最终皇马以2：2逼和艾尔切，西甲两连和。他们赛后以10胜2和1负得32分续排榜首，但领先优势收窄至1分。次席的巴塞隆拿早一日以4：0大胜毕尔包，暂时录得10胜1和2负得31分。艾尔切则以3胜7和3负得16分，排在第11位。