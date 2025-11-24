Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜皇马2：2逼和艾尔切 联赛两连和榜首优势只剩1分

足球世界
更新时间：07:17 2025-11-24 HKT
发布时间：07:17 2025-11-24 HKT

皇家马德里今晨于西甲作客艾尔切，只以2：2逼和对手。「银河舰队」联赛两连和，榜首优势只剩1分。

上半场两军互无纪录。艾尔切于下半场53分钟打破僵局，一次左路短传配合，最终由阿历士菲巴斯（Aleix Febas）接应谢文华利拿（German Valera）的后脚妙传，射破高图尔斯十指关。皇马于78分钟扳平，一次右路角球，祖迪比宁咸的头槌顶中敌将，皮球落在甸恩胡积臣（Dean Huijsen）脚下，后者第一时间起脚射入。

皇马作客以2：2逼和艾尔切。路透社
皇马作客以2：2逼和艾尔切。路透社
皇马于西甲榜首只以1分领先巴塞隆拿。路透社
皇马于西甲榜首只以1分领先巴塞隆拿。路透社
比宁咸为皇马抢回1分。路透社
比宁咸为皇马抢回1分。路透社

比宁咸助皇马抢回1分

艾尔切于6分钟后再度领先，艾华路洛迪古斯（Alvaro Rodriguez）于禁区边起脚得手。皇马于3分钟后扳平，基利安麦巴比于底线前捞回皮球，并第一时间传中，比宁咸近门射入。艾尔切于96分钟有域陀卓斯治（Víctor Chust）两黄一红被逐，但对赛果没有影响。

最终皇马以2：2逼和艾尔切，西甲两连和。他们赛后以10胜2和1负得32分续排榜首，但领先优势收窄至1分。次席的巴塞隆拿早一日以4：0大胜毕尔包，暂时录得10胜1和2负得31分。艾尔切则以3胜7和3负得16分，排在第11位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前