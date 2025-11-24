Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜AC米兰作客1：0挫国际米兰升次席 落后罗马2分

足球世界
更新时间：06:46 2025-11-24 HKT
发布时间：06:46 2025-11-24 HKT

意甲今晨上演「米兰打吡」，作客的AC米兰以1：0小胜国际米兰。AC米兰赛后反压对方，升上联赛榜次席，落后榜首的罗马2分。国际米兰则跌落第4位。

查汉奴古射失12码。路透社
查汉奴古射失12码。路透社
普列锡射入全场唯一入球。路透社
普列锡射入全场唯一入球。路透社
AC米兰球员与救出12码的迈治兰庆祝。路透社
AC米兰球员与救出12码的迈治兰庆祝。路透社
迈治兰成为AC米兰赢波功臣之一。路透社
迈治兰成为AC米兰赢波功臣之一。路透社

国米查汉奴古射失12码

全场唯一入球，于下半场54分钟出现，国际米兰中场查汉奴古（Hakan Calhanoglu）于中圈附近控球离身，被尤索夫科芬拿（Youssouf Fofana）抢去皮球，最终皮球落在沙利麦卡斯（Alexis Saelemaekers）脚下。他被力逼之下远射，被国米门将恩尼森马（Yann Sommer）挡走，AC米兰由基斯甸普列锡（Christian Pulisic）快一步冲前补中。国际米兰最佳入球机会，当数74分钟查汉奴古的12码，但他操刀被AC米兰门将迈治兰救出。最终AC米兰以1：0击败国际米兰。

AC米兰赛后以7胜4和1负得25分，升上次席，落后榜首的罗马2分。国际米兰则以8胜4负得24分，跌落第4位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前