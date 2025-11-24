意甲｜AC米兰作客1：0挫国际米兰升次席 落后罗马2分

意甲今晨上演「米兰打吡」，作客的AC米兰以1：0小胜国际米兰。AC米兰赛后反压对方，升上联赛榜次席，落后榜首的罗马2分。国际米兰则跌落第4位。

查汉奴古射失12码。路透社

普列锡射入全场唯一入球。路透社

AC米兰球员与救出12码的迈治兰庆祝。路透社

迈治兰成为AC米兰赢波功臣之一。路透社

国米查汉奴古射失12码

全场唯一入球，于下半场54分钟出现，国际米兰中场查汉奴古（Hakan Calhanoglu）于中圈附近控球离身，被尤索夫科芬拿（Youssouf Fofana）抢去皮球，最终皮球落在沙利麦卡斯（Alexis Saelemaekers）脚下。他被力逼之下远射，被国米门将恩尼森马（Yann Sommer）挡走，AC米兰由基斯甸普列锡（Christian Pulisic）快一步冲前补中。国际米兰最佳入球机会，当数74分钟查汉奴古的12码，但他操刀被AC米兰门将迈治兰救出。最终AC米兰以1：0击败国际米兰。

AC米兰赛后以7胜4和1负得25分，升上次席，落后榜首的罗马2分。国际米兰则以8胜4负得24分，跌落第4位。