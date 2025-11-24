英超｜加历查：能阻阿仙奴夺标只有阿仙奴 阿迪达：必须逐场踢

阿仙奴今晨以4：1击败热刺后，于英超榜首领先6分。加历查和亨利都认为阿仙奴成为夺标热门，但阿迪达尝试保持低调：「需要逐场踢，这将是漫长的旅程。」

连续3季夺亚军

阿仙奴连续3季于英超饮恨：2022/23球季，曼城以5分优势力压「枪手」夺标；2023/24球季，同样是曼城夺冠，阿仙奴今次只是差2分；2024/25球季，阿仙奴终于压过曼城，但到利物浦以10分优势赢得冠军。而阿仙奴对上一次取得英超冠军，是2003/04球季不败封王。

阿仙奴对上一次在英超取得冠军，是2003/04球季不败封王。美联社

加历查：在于想法和心态

今季，加历查认为阿仙奴今季的对手，只有自己：「前几年阿仙奴与曼城对抗，我们都认为曼城更强。至于上季，他们或许对自己有点失望，因为与利物浦的差距甚大。今季，唯一能够阻止阿仙奴夺标的球队，就只有阿仙奴，是他们自己的想法和心态。」他认为今季的阿仙奴是英超最强球队：「以前在英超总有一支比他们稍强的球队，但今个赛季绝对不是这样。」

阿仙奴于榜首领先6分。路透社

加历查认为这队阿仙奴，是今季英超最强球队。路透社

阿仙奴之前连续3季得亚军。路透社

亨利：须以热门姿态行事

亨利亦认为阿仙奴属捧杯大热，并且要接受这个现实：「这正在发生，必须诚实面对。要将自己放在我们相信己队有最佳阵容的处境。我们有提及了未上阵的球员吗？看看我们的表现，你已经不会因为少一两人而抱怨了。你必须以身为热门的姿态行事，需要让别人畏惧我们。」

阿迪达：将是漫长旅程

至于阿迪达认为夺标路仍远：「必须逐场踢。联赛太艰难了，你看看这两天的比赛结果，球队赢波的差距都非常细。我们知道这将是漫长的旅程，但我们对正在做的事情感到非常兴奋，而且必须保持这样的气势。」