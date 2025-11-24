英超｜伊斯首战北伦敦打吡即「戴帽」 阿仙奴4：1热刺 榜首领先6分

阿仙奴今晨与热刺合演「北伦敦打吡」，主场出击的「兵工厂」凭伊比尔治伊斯连中三元，以4：1破敌。阿仙奴续排英超榜首，领先次席的车路士6分；两军下一轮将对垒。

阿仙奴于36分钟打开纪录，米基尔马连奴（Mikel Merino）与李安度杜沙特（Leandro Trossard）美妙配合，前者将皮球笠入中路，后者走位入楔，一控随即转身射门，省中回防热刺球员下改变方向入网。41分钟，伊斯于12码点附近面对热刺球员包夹，起右脚快脚射成2：0完半场。

杜沙特为阿仙奴打开纪录。路透社

伊斯连中三元。路透社

伊斯首战北伦敦打吡。路透社

李察利臣轰金球。路透社

李察利臣轰金球

下半场甫开赛，阿仙奴再扩大比数，伊斯于46分钟在差不多位置施射，今次起左脚破网。56分钟，热刺破蛋，祖奥包连夏（João Palhinha）逼甩苏比文迪脚下球，李察利臣于中圈稍前位置随即起脚轰金球，笠死阿仙奴门将大卫拉耶。但到76分钟，伊斯再次于12码点附近起脚，再次射破古里莫维卡里奥的十指关，首次参战北伦敦打吡便个人连中三元。

阿仙奴车路士下轮合演榜首战

阿仙奴最终以4：1击败热刺，以9胜2和1负得29分排榜首，领先次席的车路士6分，曼城则以22分排第3。阿仙奴与车路士将于下一轮合演榜首大战。热刺则以5胜3和4负得18分，暂列第9位，落后同日以2：1击败列斯联、升上第4位的阿士东维拉3分。