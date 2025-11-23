Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲｜十人摩纳哥1：4雷恩 普巴相隔811日重返赛场

足球世界
更新时间：07:21 2025-11-23 HKT
发布时间：07:21 2025-11-23 HKT

因禁药被停赛的保罗普巴，相隔811日重返赛场，但摩纳哥最终以1：4不敌雷恩。32岁的他赛后表示：「百感交集，我非常开心，但对于赛果感到有点失望。」

摩纳哥今晨于法甲作客雷恩，于66分钟有萨卡利亚领红牌踢少一人下，最终以1：4落败。摩纳哥赛后以6胜2和5负得20分，暂时排在第8位。雷恩则以5胜6和2负得21分，暂列第5。

普巴相隔811日重返赛场。路透社
普巴于85分钟后备上阵。路透社
普巴赛后表示百感交集。路透社
普巴表示还需要时间恢复体能。路透社

85分钟后备上阵

普巴于85分钟后备上阵，当时球队已经以0：4落后。他赛后表示：「百感交集。我非常开心，但对赛果感到有点失望。我们已经走了很长一段路。今天是必须跨出的一步。我做到了，对此我很开心。至于结果，输波让我们有点沮丧。我感觉很好，期间付出了很多努力。」

「需要时间恢复体能」

重返赛场是第一步，普巴表示：「我还需要时间恢复体能，以踢足90分钟。但这会随著时间到来。我们正在为此训练。刚开始重新和球队一起搭飞机时，感觉有点奇怪。不过我已经适应得很好了。」

普巴于2023年8月被验出禁药呈阳性，当时是祖云达斯球员的他，被判停赛4年。他于2024年10月，以误服有禁药成份补健品为由上诉，获得减刑至停赛18个月，意味著他最早可以于2025年3月复出。祖云达斯于2024年年底与普巴解约，直到今夏终于「有班落」，与摩纳哥签约2年。

