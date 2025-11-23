Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜车路士2：0挫般尼升次席 下轮与阿仙奴合演榜首大战

足球世界
更新时间：06:55 2025-11-23 HKT
发布时间：06:55 2025-11-23 HKT

车路士昨晚于英超作客般尼，以2：0击败对手，趁著同日曼城输波，升上次席。车路士暂时落后阿仙奴3分但踢多场，两军下一轮将对垒。

车路士全场攻势压倒般尼，客军于37分钟打开纪录，柏度尼图后上接应左路传中，头槌破网，助「蓝战士」半场以1：0领先。车路士半场换走列斯占士，63分钟尼图于右路施射中柱。他们到88分钟才找到奠胜球，马克基奥引球压入禁区，面对门将下回传，由后上安素费南迪斯撞射入网。

列斯占士今场只踢了45分钟。路透社
车路士英超3连胜兼零失球。路透社
车路士作客以2：0击败般尼。路透社
英超3连胜兼零失球

车路士最终作客以2：0击败般尼，自2022年3月后首次英超3连胜兼零失球。车路士近6场英超赢5场，赛后以7胜2和3负得23分，趁曼城输波下反压对方，升上次席，落后榜首、踢少一场的阿仙奴3分。般尼则以3胜1和8负得10分排第19位。

马列斯卡：半场换走占士属事前部署

车路士下轮将与阿仙奴合演榜首大战，但在此之前，他们需要在欧联硬撼巴塞隆拿。教练马列斯卡（Enzo Maresca）赛后解释今场调动：「国际赛周后的比赛、中午12时半开赛、球场的状态，这些都令比赛成为硬仗一场。因此我们需要好好管理球员。特别是列斯占士，这亦是他只踢45分钟的原因，一切都是事前安排好的。」车路士近6场英超赢5场，马列斯卡表示：「在国际赛周后保持士气非常重要，我们信心十足，现在要专注恢复，准备周二比赛。」

