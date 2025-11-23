Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼城1：2纽卡素 戴亚斯不满奠胜球判入：规则在哪里？

更新时间：06:24 2025-11-23 HKT
发布时间：06:24 2025-11-23 HKT

曼城今晨英超作客以1：2不敌纽卡素，同日车路士赢波下，「蓝月」暂时跌落第3位。纽卡素的奠胜球存在争议，曼城将帅均非常不满，守将鲁宾戴亚斯赛后表示：「门将被推也合理，规则在哪里？」

当拿隆马被推跌

纽卡素于63分钟打开纪录，哈维班尼斯于禁区顶第一时间起脚，射破当拿隆马十指关。曼城于68分钟扳平，戴亚斯起脚省中人改变方向入网。争议一幕出现在70分钟，纽卡素一次左路角球，门将当拿隆拿被推跌但球证没有吹罚；纽卡素在角球未能完成埋门，重整旗鼓后再于右路传中，门前混战后最终由班尼斯射入，个人梅开二度。当拿隆马即时向球证投诉不果，更领一面黄牌。

哈维班尼斯梅开二度。路透社
哈维班尼斯梅开二度。路透社
曼城将帅非常不满。路透社
曼城将帅非常不满。路透社
曼城作客1：2不敌纽卡素。路透社
曼城作客1：2不敌纽卡素。路透社
当拿隆马向球证设诉不果，更领了一面黄牌。路透社
当拿隆马向球证设诉不果，更领了一面黄牌。路透社

曼城跌落第3位

纽卡素最终以2：1击败曼城，赛后以4胜3和5负得15分排第14位。曼城则在车路士于同日赢波下，以7胜1和4负得22分，跌落第3位，落后榜首的阿仙奴4分兼踢多场。

戴亚斯对于纽卡素第2个入球成立，表示不满：「全场唯一是第2个入球，我认为要令判决合理。因为敌将把己队门将推走，道理在哪里？有时成立，有时无效，规则在哪里？当拿隆马企好位，但他被推，而没有后果，入球被判有效。」领队哥迪奥拿则表示：「如果他（当拿隆马）有投诉，那是因为有不妥。同样情况在斗般尼茅夫一役发生。」

