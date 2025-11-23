英超｜云迪积克：失波后紧张急进 球队士气低落

利物浦今晨于英超惨吞诺定咸森林3蛋，队长云迪积克接受赛后访问时，形容球队正处于艰难时刻，并承认球队士气低落。

利物浦开赛后不乏埋门机会，但自33分钟失守后，形势随即扭转。而这个入球需要经过VAR判定，梅里路起脚时，门前的队友丹尼杜耶处于越位位置，但他没有阻挡门将视线，因而入球有效。云迪积克提及这个转捩点时表示：「头30分钟我们表现很好，制造不少埋门机会。然后他们凭死球入波，你可以问自己他是否站在艾利臣面前，但入球被判有效。」

云迪积克认为球队在失波后紧张急进。路透社

利物浦0：3诺定咸森林。法新社

梅里路的入球，需要经VAR判定有效。法新社

「处于非常困难时期」

但云迪积克承认球队表示不济：「整体来说，我们就是不够好，太急进。失球之后，我们显得紧张，你可以感觉到我们赶急地，希望尽快扳平。」他认为球队正处于艰难时刻：「我们在非常、非常困难时期，需要走球这个困局⋯⋯在我眼中，球队氛围非常差。」

史洛特：赢输都是我的责任

至于领队史洛特则表示：「赢或输都是我的责任，球员直到最后都一直努力尝试。我们一直是主导一方，也能创造出机会，但最近我们错失了太多机会。这种情况不会整个赛季都持续下去。不过我们需要靠入球来获得那股能量，但结果适得其反。我看到很多情况在正常状态下结果会完全不同，但现在我们正处于困难时期。我们需要比运气好的时候付出更多，才能取得好结果。」