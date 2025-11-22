港超联｜保连奴一箭定江山 助力大埔1:0险胜东区

港超联第9周赛事中，大埔今日主场迎战东区。大埔凭保连奴在上半场攻入全场唯一入球，以1：0击退东区，为即将出发出战亚洲冠军2级联作客澳洲麦克亚瑟前成功振士气。赛后大埔主帅李志坚（坚sir）表示，球队对下场作客麦克亚瑟已准备充足，希望能够拼到分数而回，更直言经历亚冠2后深深感受到「作客原来系另一门学问」。

保连奴一槌定音 大埔1：0击败东区

为备战紧接的亚冠2作客澳洲的麦克亚瑟，大埔今仗对东区采用主力轮休策略，令进攻火力稍为下降。上半场初段，陈𦘦钧曾杀入禁区，可惜在东区多人包夹下失去控球。不过大埔很快迎来突破机会，伊高沙托尼在禁区外搏得犯规并主踢罚球，保连奴随即从罚球攻势中杀入禁区，令皮球折射转向飞入东区大门，助大埔以1：0领先返回更衣室。

下半场大埔换入添姆高夫斯基及帕特华维迪等火力球员，后者登场后不久即有机会起脚，但被东区门将李溢晋没收。其后帕特华维迪开出罚球制造禁区混战，保连奴在门前把握机会施射，惟再度被李溢晋扑出。尾段东区由顾斌控球后果断起脚劲射，可惜皮球擦着门楣而出，未能扳平比分。最终大埔以1：0力克东区。

李志坚：亚冠2之旅让我哋学到作客系另一门学问

赛后大埔主教练坚sir谈到备战下场作客麦克亚瑟时表示，球队已准备多时。他说：「都想保留住争标希望，坦白讲我哋有把叉有把刀都尽出架啦，你见到都驳晒命，希望可以攞到一分得一分啦。」

坚sir又补充，球队经历了今届亚冠2后，对作客比赛有全新体会：「经过呢几场波，球员又好，教练又好，大部分都明白原来作客系另一门学问，但系我觉得系好宝贵嘅经验，我哋会学习。」

至于下场对大埔而言是一场尤关出线的关键赛事，会否因此增加压力？坚sir直言：「依个系我哋争取返嚟嘅机会，剥削咗人哋嘅机会，我哋都要打落去，尽力啰。压力一定常在，但冇问题，尽力打。」

记者／摄影：魏国谦