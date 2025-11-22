Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿迪达证加比尔养伤数周 阿仙奴未来3仗迎硬仗

足球世界
更新时间：07:07 2025-11-22 HKT
发布时间：07:07 2025-11-22 HKT

阿仙奴领队阿迪达证实，于国际赛周受伤中坚加比尔马加希斯（Gabriel Magalhaes）需要休养数周，意味他将会错过周日深夜的「北伦敦打吡」，以及之后数场硬仗。

阿仙奴将连撼热刺、拜仁和车路士。路透社
加比尔是阿仙奴重要一员。路透社
加比尔于友赛塞内加尔一役受伤。路透社
加比尔是在上周巴西友赛塞内加尔一役，于64分钟因伤退下火线。阿迪达于阿仙奴今周英超硬撼热刺的赛前记者会，回应爱将的伤势：「他将需要养伤数周。下周三我们将会进行另一次检查，届时会有更清晰的康复时间线。」阿迪达明言加比尔缺阵将对球队造成一定的影响：「明显地这是一大挫折，他是我们防线的领袖，失去他永远不是正面的事。」除了加比尔，阿仙奴伤兵还包括约基利斯、奥迪加特和马度基等等，阿迪达认为部份伤兵已经接近复出，但未知能否赶及于周日上阵。

连撼热刺、拜仁、车路士

阿仙奴目前于英超位列榜首，领先次席的曼城4分；于欧联暂以4战全胜列次席。「兵工厂」之后3周需要继续双线作战之余，更是硬仗连场，本周日深夜主场迎战热刺之后，周中将于欧联主场恶斗拜仁慕尼黑，然后下周日将在英超作客车路士。至于12月初，他们先后于在英超斗宾福特及阿士东维拉，之后再于欧联作客布鲁日。

