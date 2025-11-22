英超｜曼联3将参战非洲国家杯 艾摩廉：后备兵青年军上位机会

曼联即将在周一英超主场迎战爱华顿，主帅鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）在赛前记者会谈及球队军情，指前锋些斯高需要养伤数周。他又提到即将举行的非洲国家杯有3将需要离队，是后备兵及青训上位机会。

尝试延迟球员报到时间

随著12月非洲国家杯临近，曼联将面临失去几员大将的局面。麦比奥莫（Bryan Mbeumo）、阿密特迪亚路（Amad Diallo）和马沙拉奥（Noussair Mazraoui），都将会参战。教练艾摩廉表示：「根据规定，球会需要在比赛开始前两周放球员离队。我们正努力沟通，试图让球员多留一段时间，但主动权并不在球会手上。」他明言这是其他球员的机会：「这不是理想情况，但球队会准备好，并且会起用青训力量来应对。」

些斯高需要养伤数周。路透社

麦比奥莫近况大勇。路透社

迪亚路将参战非洲国家杯。路透社

马沙拉奥将代表摩洛哥。路透社

些斯高将缺阵数周

伤兵方面，国际赛周前受伤的前锋些斯高（Benjamin Sesko）将缺席周一斗爱华顿，而且势未能在11月30日作客对阵水晶宫前复出。艾摩廉预计爱将将会缺阵数周，但未有确切的复出时间。他补充道伤势并不严重，「他感觉好多了，但我们要保持谨慎。我预计几周后些斯高就能归队了」。此外，中坚哈利麦佳亚（Harry Maguire）仍未准备好复出。不过，明奈（Kobbie Mainoo）有望在周六恢复与球队操练。