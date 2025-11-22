德甲｜教头高柏尼亲自致电 安东尼自爆拒绝拜仁

今夏由曼联转会西甲贝迪斯的安东尼，透露转会窗完结前，曾收到德甲班霸拜仁慕尼黑的接洽，但他最终拒绝。拜仁体育总监费罗伦特（Christoph Freund）证实真有其事，并透露这转会窗死线前24小时的情况。

安东尼：高柏尼非常有礼

拜仁今季在翼锋上，有利莱辛尼和京士利高文离队。安东尼日前透露今夏转会窗关闭前，收到拜仁教头高柏尼（Vincent Kompany）亲自致电：「好老实讲，我真的感到非常惊讶。这是一支全球的班霸，拜仁慕尼黑。高柏尼，打电话给我。那次对话，他非常有礼，并表示一直都很喜欢我的足球。那时大概是晚上11时。无论我是否想转会，这事件深深触动了我，因为这间球会和教练的伟大、他们接洽的方式，以及高柏尼与我交谈的方式。」

安东尼自爆拒绝拜仁的邀请。路透社

安东尼信守与贝迪斯的承诺。路透社

安东尼由曼联外借贝迪斯半季后，今夏正式转会。路透社

拜仁体育总监：曾观察数名球员

但安东尼最终考虑到家人，以及对于贝迪斯的承诺，而拒绝了拜仁的邀请。拜仁体育总监费罗伦特证实球会曾经接洽安东尼，并透露转会窗关闭前的情况：「有很多事情发生。我们观察了数名球员，安东尼是其中一人，洽谈也是真有其事，但这已成过去。我们对于目前的阵容非常满意。」