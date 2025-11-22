Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周末睇波手册｜周六利物浦望挫森林找自信 周日英超意甲轮流演打吡（附焦点直播表）

更新时间：10:00 2025-11-22 HKT
发布时间：10:00 2025-11-22 HKT

国际赛期日前结束，欧洲各联赛周末战火再续。周六英超先有般尼主场迎战车路士，彭马伤出后今仗车路士再有暗涌；之后再有利物浦主场迎战诺定咸森林，两边主帅都急需在这一战证明自己。周日英超上演北伦敦打吡，由阿仙奴主场迎击热刺，兵工厂今仗力拼胜仗，进一步拉开首名优势。同日意甲亦上演米兰打吡，由国际米兰主场对AC米兰，国米势要击退A米守住榜首之位。

周日上演双打吡 先有英超北伦敦打吡再接米兰打吡

周日英超及意甲接连上演打吡大戏，刚巧两边都关乎榜首之位。英超方面，榜首的阿仙奴主场对上热刺，目前阿仙奴各项赛事已录得14场不败，英超仅负一场，以26分高居榜首，状态相当火热。相反热刺今季表现起伏，上仗更被曼联于补时逼和；今仗兵工厂势必全取3分巩固榜首。另外意甲亦会随后上演米兰打吡，由国际米兰主场迎战AC米兰，目前国米以24分暂列榜首，但AC米兰仅以两分之差紧随其后；国米今仗誓要捍卫榜首位置。

周六利物浦对森林 红运力拼争胜恢复状态

今季利物浦重金组军，季初成绩尚算不俗，但踏入九月底后状态大跌；上仗以0：3大败予曼城，近期五场英超仅胜一场，被曼联反超跌至第8位。今次面对森林，希望能藉胜仗恢复士气。然而今季两度换帅的森林亦不易应付，戴治上任后状态回暖，较早前主场2：2逼和曼联，上场更以3：1大胜列斯联。若今战能逼和甚至击败红军，将有助戴治更进一步稳固帅位，因此预料今仗对利物浦而言亦绝不轻松。

 

本周末精选直播赛事

周六

开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播

晚上20:30    英超    般尼 对 车路士    Now621台

晚上10:30    德甲    拜仁慕尼黑 对 弗赖堡    Now639台

晚上10:30    德甲    多蒙特 对 史特加    Now638台

晚上11:00    英超    利物浦 对 诺定咸森林    Now621台

晚上11:00    英超    白礼顿 对 宾福特    Now624台

晚上11:15    西甲    巴塞隆拿 对 毕尔包    Now631台

深夜1:00    意甲    费伦天拿 对 祖云达斯    Now638台

深夜1:30    英超    纽卡素 对 曼城    Now621台

深夜4:00    法甲    巴黎圣日耳门 对 勒哈弗尔    Now643台

周日

开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播

晚上10:00    英超    列斯联 对 阿士东维拉    Now621台

深夜0:30    英超    阿仙奴 对 热刺    Now621台

深夜3:30    意甲    国际米兰 对 AC米兰    Now638台

深夜4:00    西甲    艾尔切 对 皇家马德里    Now632台

