美职｜国脚归队实力大增 温哥华白帽必灭「火」

芝加哥火焰 VS 温哥华白帽

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推介：让球 [0] 客胜

温哥华白帽在美职高踞西岸榜首，攻力冠绝联赛，今场更有核心中场施巴斯坦贝赫达从美国国家队回归，势与德国传奇汤马士梅拿联手进袭，胜望甚浓。考虑到白帽实力肯定在芝加哥火焰之上，就算远征亦能反客为主，推介让球平手盘「客胜」。

温哥华白帽近季进步神速，上季美职季后赛和中北美洲冠军杯皆杀入决赛，写下球会史上最佳成绩。上季季中签入德国传奇汤马士梅拿后，令今季争标之心昭然若揭，进攻更见进步。白帽除入球数字仅少于国际迈亚密外，预期入球、总射门次数和创造黄金机会的次数皆为联赛最强，踢法极具侵略性。唯独在门前把握力方面稍有不足，若能改善必更具威胁。以球队在美职近5仗皆作客出征，共录2胜2和1负，不败率达8成，战绩硬净。

白帽进攻中场施巴斯坦贝赫达能力全面，联赛共创造11次黄金机会，并交出4次助攻，皆为队中第一，此外，6个入球有半数为禁区外射门，远射极具威胁。这位美国国脚在今届世界杯虽然较多后备上阵，但唯一一次正选披甲对土耳其，即交出入球助攻各一，状态大勇。预料今仗贝赫达将重回白帽的正选名单，可望领军全取3分。

火焰往绩下风

主队芝加哥火焰近年面对白帽显得束手无策，自2017年以来，球队便未曾试过在主场击败白帽，心理上处于劣势。虽有联赛领先射手榜的晓高古柏斯压阵，但球队整体实力仍不及白帽。马高