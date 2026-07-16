Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美职｜国脚归队实力大增 温哥华白帽必灭「火」

波盘王
更新时间：07:00 2026-07-16 HKT
发布时间：07:00 2026-07-16 HKT

芝加哥火焰 VS 温哥华白帽
Apple TV周五早上8:30直播
推介：让球 [0] 客胜

温哥华白帽在美职高踞西岸榜首，攻力冠绝联赛，今场更有核心中场施巴斯坦贝赫达从美国国家队回归，势与德国传奇汤马士梅拿联手进袭，胜望甚浓。考虑到白帽实力肯定在芝加哥火焰之上，就算远征亦能反客为主，推介让球平手盘「客胜」。

温哥华白帽近季进步神速，上季美职季后赛和中北美洲冠军杯皆杀入决赛，写下球会史上最佳成绩。上季季中签入德国传奇汤马士梅拿后，令今季争标之心昭然若揭，进攻更见进步。白帽除入球数字仅少于国际迈亚密外，预期入球、总射门次数和创造黄金机会的次数皆为联赛最强，踢法极具侵略性。唯独在门前把握力方面稍有不足，若能改善必更具威胁。以球队在美职近5仗皆作客出征，共录2胜2和1负，不败率达8成，战绩硬净。

白帽进攻中场施巴斯坦贝赫达能力全面，联赛共创造11次黄金机会，并交出4次助攻，皆为队中第一，此外，6个入球有半数为禁区外射门，远射极具威胁。这位美国国脚在今届世界杯虽然较多后备上阵，但唯一一次正选披甲对土耳其，即交出入球助攻各一，状态大勇。预料今仗贝赫达将重回白帽的正选名单，可望领军全取3分。

火焰往绩下风

主队芝加哥火焰近年面对白帽显得束手无策，自2017年以来，球队便未曾试过在主场击败白帽，心理上处于劣势。虽有联赛领先射手榜的晓高古柏斯压阵，但球队整体实力仍不及白帽。马高

最Hit
周星驰靠《功夫女足》将赚逾10亿？  势如破竹5日破8亿票房  猫眼上调预测总收25亿
周星驰靠《功夫女足》将赚逾10亿？  势如破竹5日破8亿票房  猫眼上调预测总收25亿
影视圈
12小时前
世界杯2026｜阿根廷末段7分钟内入两球反胜英格兰 决赛撼西班牙。路透社
世界杯2026｜阿根廷末段7分钟内入两球反胜英格兰 决赛撼西班牙
足球世界
2小时前
穷爸爸唔识英文却倾尽饭钱买神机 女教师晒30年旧物泪忆无声父爱：「佢畀咗个女打开世界嘅锁匙！」｜Juicy叮
穷爸爸唔识英文却倾尽饭钱买神机 女教师晒30年旧物泪忆无声父爱：「佢畀咗个女打开世界嘅锁匙！」｜Juicy叮
时事热话
14小时前
钟景辉追思会丨临终前细节首曝光 陈国邦怀缅恩师喊到无法言语 苏玉华感恩King Sir成人生榜样
03:47
钟景辉追思会丨临终前细节首曝光 陈国邦怀缅恩师喊到无法言语 苏玉华感恩King Sir成人生榜样
影视圈
11小时前
欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩
欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩
生活百科
11小时前
「慈善女皇」赵曾学韫10亿豪宅内部装潢曝光 宫廷式设计放满百万古董 三座独立别墅相连
「慈善女皇」赵曾学韫10亿豪宅内部装潢曝光 宫廷式设计放满百万古董 三座独立别墅相连
影视圈
21小时前
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
投资理财
2026-07-15 06:00 HKT
钟景辉追思会丨莫家尧激罕现身再踏演艺舞台向King Sir致敬 退出娱乐圈逾廿年掌管家族生意
钟景辉追思会丨莫家尧激罕现身再踏演艺舞台向King Sir致敬 退出娱乐圈逾廿年掌管家族生意
影视圈
12小时前
TVB御用色魔李家声60岁佬味浓 移居槟城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失忆
TVB御用色魔李家声60岁佬味浓 移居槟城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失忆
影视圈
22小时前
DSE放榜决意北上读大学！ 应届考生1原因弃本地升学 亲戚急劝退失败 网民：唔好干涉人决定...
八达通11大快闪优惠！惠康超市减$15/美心中菜减$50/跨境直通巴减$10 简单2步即领券
生活百科
16小时前