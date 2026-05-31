国际赛 | 世杯最强黑马出征 日本破「冰」壮行色

日本向来友赛表现优异，就算副选磨合需时，然而准备充足可搭救。球队有最年轻的长人中锋后藤启介随时爆发，势领军于今晚主场迎战青黄不接的冰岛时，大胜一场以壮行色，一于扫齐波胆3:0及3:1。加利李尔

备战世杯超认真 友赛5战全胜

主队日本对上5场友赛直落全胜，连巴西及英格兰都是其手下败将，便足证明实力，故普遍被认为是今届世界杯的黑马，并非空穴来风。虽然蓝战士中场有三笘薰及南野托实等大将因伤落选，不过球队向来团结一流，并非靠个别球星单打独斗，故今场友赛预料会派部分副选上阵，借此培养默契。再者，日本早于5月15日便公布26人大军名单，众将早有心理准备，今场表现必有保证。

蓝武士后手 - 罕见柱趸式中锋



中锋是日本其中一个最需要试人的位置，皆因近年除上田绮世外，未见其他具说服力的射手可作副选，犹幸这问题可由长人中锋后藤启介解决。这位20岁的中锋身高达1.91米，是蓝武士少有的柱趸式中锋，今季为比甲圣图尔登各赛共交12球8助攻，擅长二传开路一流。教练森保一已在3月1:0击败苏格兰一役派他正选上阵，正是希望可凭其身体对抗占得甜头。故日本今场对手亦是身材高大的冰岛，预料「一哥」照办煮豌，再以后藤启介开山劈石制造混乱。

冰岛青黄不接



客军冰岛近年无新人冒起，名单仍由年届36岁的中场施古臣领军，还有曾为卡迪夫征战英超的37岁中场艾朗根拿臣等，基本上仍是10年前欧国杯杀入4强的骨干，难怪2018世界杯后，已无再出席大赛决赛周。今场预料主队可以轻松取胜振奋士气，波胆3:0及3:1对碰一流。

加利李尔推介

波胆: 2:0 / 3:0

Now618、630台今晚6:25直播