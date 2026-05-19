英超 | 16场不败气势劲 般茅可先下一「城」

般尼茅夫写下16场不败纪录，加上占有极大体能优势，今晚在主场出战，足以成为力争英超冠军的曼城制造巨大阻力，大有机会令对方失分。中场双子高洛比和阿历斯史葛今季表现八面玲珑，特别是前者在近5仗攻入3球，且全为先开纪录之入球。今仗推介主队第一队入球，以及高洛比首名入球。马高

主队般尼茅夫今季表现令人无比惊喜，现时更在联赛保持极佳的16场不败走势，近5战更取得4胜，即使作客状态甚勇的阿仙奴仍以充满说服的表现击败对手。樱桃在进攻端数据相当强劲，场均射门中框次数达4.8次高踞联赛第4，累积预期入球亦高踞第6位。相比起刚踢完激烈的足总杯决赛的曼城，般尼茅夫今仗坐拥主场之利及以逸待劳的体能优势，绝对有条件在对手身上抢分，成为英超争标的最大变数。

般茅双子星齐获提名年度最佳

般尼茅夫战绩彪炳，中场双子星高洛比与阿历斯史葛绝对厥功至伟，两人今季的亮眼发挥双双获提名为英超年度最佳年青球员。史葛凭出色的中场统治力获得英格兰世界杯大军垂青；而年仅十九岁的高洛比首季登陆英超即斩获12十二个入球，追平英超史上青年球员首季的入球纪录。这位法国小将在球队的前场逼抢和快速攻守转换中发挥极大作用，往往能极速先开纪录。他在近5仗中所攻入的三球，全部皆为替球队先拔头筹的入球。这对中场双子星充满活力，今仗极大机会在开赛初段便助球队取得领先优势，势必令曼城陷于苦战。

蓝月板凳深 - 逆转的超能力

不过，曼城近期的联赛成绩及入球能力仍然保持极佳水准，目前各项赛事正保持10场不败。即使主力阵容面临疲劳问题，但蓝月星光熠熠的豪华板凳仍然具备足够优势，由哥迪奥拿带领的卫冕之师有足够能力逆转任何劣势。双方各具赢波本钱，最终赛果依然充满悬念，实在难以预料。

马高推介

第一队入球 主 / 首名入球 高洛比

般尼茅夫 2:2 曼城

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