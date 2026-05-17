荷甲 | 争欧战席位必狂攻 博阿积士大炒有钱「芬」
更新时间：07:03 2026-05-17 HKT
发布时间：07:03 2026-05-17 HKT
发布时间：07:03 2026-05-17 HKT
阿积士形势使然必须全取3分，加上攻强守弱特质，入球可期。该队有今季上位的比利时新贵米卡葛斯后上突袭，势于今晚荷甲煞科在无欲无求的海伦芬身上尽力数胡，球队入球大细客队的2.5球「大」稳开，可作全日重心。加利李尔
欧洲兵工厂争欧战席位必拼
赛前排联赛第5的客军阿积士，今场必须要全取3分，除因落后第3位欧联附加赛的川迪只有3分外，亦因荷甲赛制第5至第8位要季后进行欧协联席位附加赛，故这支传统劲旅必定希望打入更高级别的欧战，以保欧洲兵工厂的声誉。阿积士上场主场因补时失球而1:2憾负乌德勒支，不过亦起码创造15次攻门比对手还要多1次，态度积极。
新星米卡葛斯联赛录17入球及12助攻
阿积士翼锋米卡葛斯是今季最大惊喜，联赛17入球及12助攻皆属荷甲第2多，而场均2.9次成功扭过对手更属荷甲最多，盘传射皆精，这位20岁更在3月获比利时大国脚首次征召，表现获肯定，级数之高足以领军今场争取入球，尤其考虑到主队海伦芬已肯定获得欧协联附加赛席位。今场预料客队狂轰猛炸，自己已可攻入至少3球，球队入球大细客队的2.5球「大」十分稳阵。加利李尔
加利李尔推介
球队入球大细 客队 2.5球大
myTV Super今晚8:30直播
最Hit
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
2026-05-15 19:07 HKT
年轻夫妇离家自住 始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
2026-05-15 17:43 HKT
90后夫妻同染罕见病致瘫 疑与嗜食海鲜养一宠物有关
2026-05-16 07:00 HKT