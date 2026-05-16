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德甲｜神锋万夫莫「迪」 史特加赢波有「法」

波盘王
更新时间：08:00 2026-05-16 HKT
发布时间：08:00 2026-05-16 HKT

法兰克福 VS 史特加
beIN SPORTS CONNECT今晚9:30直播
推介：让球 [-0.5/-1] 客胜

急须抢分锁定前4位置的史特加，联赛累计攻入高达68球属德甲第2多，火力惊人，加上首席前锋迪米洛域脚风大顺，誓必领军于今场德甲煞科战作客兵败如山倒的法兰克福时全取3分，力保欧联最后一个席位，今场推介让球盘客让半球/一球的「客胜」。

客队史特加赛前排德甲第4位，今场胜负直接与来季欧联席位尤关，若能顺利击败对手，便能正式锁定出战欧洲最高舞台的资格，战意不容置疑。球队今季锋线锐利，至今斩获68个联赛入球属德甲第2多，破门效率奇高。再者，波斯尼亚前锋迪米洛域近期脚风热到烫手，连续在对云达不来梅、贺芬咸及利华古逊的3仗中取得入球，今季德甲共斩获12球，凭此火热状态足以领衔攻破法兰克福大门。

法兰克福连场失守

至于主队法兰克福季尾表现全面崩盘，近4场联赛录1和3负的劣势，其间共失9球更是中门大开，面对史特加来势汹汹的强大进攻火力，毫无状态下地头出击亦恐难寄厚望。马高

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