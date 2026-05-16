英足杯｜恃勇决赛照攻 曼城捧杯靠「古」

车路士 VS 曼城

Now651台今晚10:00直播

推介：波胆0:2及1:2

英格兰足总杯决赛今晚上演，曼城近6场狂轰14球兼保持不败，加上过去13次面对车路士未尝一败，优势明显。阵中的比利时翼锋谢利美杜古脚风大顺，其突破与终结能力足以领军90分钟内解决对手捧杯，推介波胆0:2及1:2。

史无前例连续4季杀入足总杯决赛的曼城，各项赛事展现出摧枯拉朽的进攻力，近6场比赛攻入14球，平均每场高达2.66球。人脚上，领队哥迪奥拿在上轮英超作大幅度轮换，最终仍主场3球大破水晶宫，令一众主力体力充沛，今晚将可全神贯注以最强姿态出击，争取本土杯赛双冠王。

作为今场的关键利刃，曼城翼锋谢利美杜古近期的表现，堪称职业生涯至今的最顶峰。数据显示，这名23岁比利时国脚在近6场各赛共收镬5入球2助攻，全面进化令外界盛赞，更在今季累积超过100次成功突破，是英超顶级的过人王，其边路突破难以防范，加上状态大勇，势必令车路士的防线难以防范。

至于车路士，不论在球员质素还是近况都远不及对手，近两场失4球防守脆弱，预料决赛只能泊摆大巴实行稳守突击，再依赖个别球员伺机反击。

车路士防线难靠

面对实力强横的曼城，蓝狮首要任务是尽力减少失球并延长不失球时间，一旦过早失守，将提早宣告夺冠梦碎。预料养精蓄锐的曼城可以攻入两球，惟车路士个人质素或能破蛋，一于扫齐波胆0:2及1:2。马高