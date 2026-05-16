Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足杯｜恃勇决赛照攻 曼城捧杯靠「古」

波盘王
更新时间：07:00 2026-05-16 HKT
发布时间：07:00 2026-05-16 HKT

车路士 VS 曼城
Now651台今晚10:00直播
推介：波胆0:2及1:2

英格兰足总杯决赛今晚上演，曼城近6场狂轰14球兼保持不败，加上过去13次面对车路士未尝一败，优势明显。阵中的比利时翼锋谢利美杜古脚风大顺，其突破与终结能力足以领军90分钟内解决对手捧杯，推介波胆0:2及1:2。

史无前例连续4季杀入足总杯决赛的曼城，各项赛事展现出摧枯拉朽的进攻力，近6场比赛攻入14球，平均每场高达2.66球。人脚上，领队哥迪奥拿在上轮英超作大幅度轮换，最终仍主场3球大破水晶宫，令一众主力体力充沛，今晚将可全神贯注以最强姿态出击，争取本土杯赛双冠王。

作为今场的关键利刃，曼城翼锋谢利美杜古近期的表现，堪称职业生涯至今的最顶峰。数据显示，这名23岁比利时国脚在近6场各赛共收镬5入球2助攻，全面进化令外界盛赞，更在今季累积超过100次成功突破，是英超顶级的过人王，其边路突破难以防范，加上状态大勇，势必令车路士的防线难以防范。

至于车路士，不论在球员质素还是近况都远不及对手，近两场失4球防守脆弱，预料决赛只能泊摆大巴实行稳守突击，再依赖个别球员伺机反击。

车路士防线难靠

面对实力强横的曼城，蓝狮首要任务是尽力减少失球并延长不失球时间，一旦过早失守，将提早宣告夺冠梦碎。预料养精蓄锐的曼城可以攻入两球，惟车路士个人质素或能破蛋，一于扫齐波胆0:2及1:2。马高

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
12小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
14小时前
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
生活百科
13小时前
央视4.7亿港元夺世界杯转播权。 美联社
01:10
世界杯2026｜央视获转播权 版权费4.7亿港元
即时国际
13小时前
方力申演唱会2026｜老婆叶萱抱萌爆B女撑场 《百分百感觉》阵容重现 郑中基梁汉文兄弟合体
方力申演唱会2026｜老婆叶萱抱萌爆B女撑场 《百分百感觉》阵容重现 郑中基梁汉文兄弟合体
影视圈
8小时前
特朗普访华｜中美国宴特朗普大晒冷 随团大孖沙掌管企业市值141万亿 占美国GDP达60%
特朗普访华｜中美国宴特朗普大晒冷 随团大孖沙掌管企业市值141万亿 占美国GDP达60%
宏观经济
9小时前
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
影视圈
13小时前
佘诗曼迎51岁低胸晒Fit到漏身材热爆Threads 严选12位50+冻龄女星 陈慧琳、吴美珩靓到发光
佘诗曼迎51岁低胸晒Fit到漏身材热爆Threads 严选12位50+冻龄女星 陈慧琳、吴美珩靓到发光
影视圈
11小时前
方媛拍真人骚死霸单人房？逼9位男星共用一厕所被狠批深夜反击 袁咏仪举动成对比关键
方媛拍真人骚死霸单人房？逼9位男星共用一厕所被狠批深夜反击 袁咏仪举动成对比关键
影视圈
10小时前
巴拿马航空的商务舱。 businessclass.com
商务舱变砲房！5旬男女「一见钟情」座位上激战 落机即被捕
即时国际
9小时前