西甲｜华历简奴善突袭 乘「机」先开纪录

华历简奴 VS 基罗纳

Now632台周二凌晨3:00直播

推介：第一队入球「主队」

华历简奴地头连场不败，加上防守极稳，对手难越雷池半步。在翼锋迪费鲁图斯随时突袭下，有力于今晚西甲主场面对一池死水的基罗纳时先开纪录，第一队入球「主队」可作全日重心。

本轮前排西甲第11的主队华历简奴，对上5场各赛主场4胜1和未尝败绩，其中4场更零封对手，明显稳中求胜。事实上，华历简奴联赛11场清白之身属西甲第4多，加上主场17战只失14球，与皇家马德里并列西甲第2少，可见地头防守极稳，绝少陷入先失球的逆境局面。

然而，华历简奴都要入球才能奠胜，翼锋迪费鲁图斯可望成关键先生。这位联赛共入10球的球队首席射手，上场欧协联4强次回合作客1:0击败斯特拉斯堡一役，个人作出6次攻门及7次禁区内触球，两项数据均属两队最多，侵略性十足，难怪去年能取得首顶西班牙国脚喼帽，实力获肯定。

而排第17的客队基罗纳虽然要抢分护级，不过实际上已连败3场，包括上轮联赛主场0:1负于护级竞争对手马略卡，毫无起色，只靠战意难成大事。今场看好主队可以先拔头筹，有1.79倍的第一队入球「主队」单头或过关皆宜。加利李尔