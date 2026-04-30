欧霸｜欧霸专家艾马利无得输 维拉「客胜」有信「森」

诺定咸森林 VS 阿士东维拉

Now643台周五凌晨3:00直播

推介：让球 [0/+0.5] 客胜

阿士东维拉在欧霸走势强劲，以24球成赛事入球王。纵使球队上仗联赛意外不敌富咸，但领队艾马利在欧霸纪录值得信赖。阵中王牌射手奥尼屈坚斯近况大勇，近6场轰入6球，状态重返巅峰。今仗面对在欧霸主场表现相对失色的诺定咸森林，维拉可坐和望赢，让球盘客队受让平手/半球的「客胜」可看高一线。

由4届欧霸冠军教头艾马利领军，阿士东维拉本季目标非常明确，力争继1982年高举欧冠后，再次跻身欧洲赛决赛。维拉在欧霸晋级过程尽显强者本色，联赛阶段以7胜1负佳绩次名出线，淘汰赛更先后以总比数3:0淘汰法甲第4的里尔，及7:1大破意甲博洛尼亚，实力有目共睹。而维拉亦是今届欧霸攻力最强的球队，至今共入24球火力惊人，更同时保持最多的7场不失球纪录，可见防线亦十分稳固。维拉整体状态亦佳，虽然刚在联赛作客0:1不敌富咸，但在此之前录5胜1和不败佳绩，近况绝无疑点。

屈坚斯季尾回勇

阿士东维拉现时能在联赛和欧霸双线进军，首席射手奥尼屈坚斯及时回勇绝对是关键。这位30岁英格兰射手在各项赛事近6场狂轰6球，效率惊人，当中包括对新特兰及欧霸作客博洛尼亚时均梅开二度，尽显顶级射手风范。在对新特兰一役，屈坚斯除了攻入两球更交出一次助攻，可见其状态已重回顶峰，同时他在英超合共为队友创造21次机会，其全面的技术足以成为维拉锋线强大杀器。

森林主场威力打折扣

诺定咸森林今季虽然历史性地杀入欧霸4强，是自1984年以来首次跻身大赛准决赛，但森林在此项赛事主场表现并不突出。森林今季在欧霸作客的成绩为平均2.2分，反而主场只得1.6分，亦曾分别在主场负于费伦巴治以及米迪兰特等级数较低球队。纵然森林近况不俗，上场联赛更作客5:0大胜新特兰，但他们今仗要面对欧霸专家艾马利带领的维拉，要占得甜头绝非易事。马高