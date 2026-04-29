欧联｜铁卫齐施绊「马」索 阿仙奴「客胜」稳开

马德里体育会 VS 阿仙奴

Now643台周四凌晨3:00直播

推介：让球 [0] 客胜

阿仙奴在今届欧联的防守滴水不漏，12场赛事仅失5球，为所有参赛球队中最少。防线核心威廉沙列巴厥功至伟，凭其顶级的表现，有望带领球队在作客力保不失。考虑到主队马德里体育会近期防守崩溃，两对热刺共失5球，兵工厂有力凯旋而归，让球平手盘推介「客胜」。

客队阿仙奴今季欧联防守出色，预期失球仅为8.6，对比另外3支4强的拜仁慕尼黑16.4、巴黎圣日耳门17.6、及马体会24.9，数据反映阿仙奴的防守远胜，由联赛阶段至今12战中更有8场零封，比例甚高，反映兵工厂在限制对手创造高质量射门的能力。事实上，球队现时在英超亦保持16场零封的骄人纪录，同样冠绝联赛。即使兵工厂近期状态稍有起伏，近7场仅获2胜，惟以今季欧联联赛阶段，曾于主场以4:0大胜马德里体育会一战，不但球员在心理上占优，更足证两队实力差距。

阿仙奴后防的威廉沙列巴是现今球坛最出色的中坚之一，他今季为阿仙奴上阵场次共有12次力保不失，其在阵时，球队平均每141分钟才失一球，足见其统治力。作为一名中坚，沙列巴在联赛仅被罚1面黄牌，场均犯规次数极低，反映这名法国国脚依靠精准判断，稳定性无可挑剔。沙列巴是与加比尔马加希斯组成的中坚组合，是现时欧洲最稳固的防线之一，足以令对手望门兴叹。

马体会主场防守平平

由施蒙尼带队马德里体育会今季完全失去以往防守的金漆招牌，欧联14战失26球仅1场不失，更在全部主场赛事皆有失球。尤其16强两对在英超苦苦挣扎兼难以取入球的热刺时，居然共失5球，防线可谓不堪一击，面对稳定的阿仙奴，有输无赢。马高