英超｜白礼顿季尾「鸥」魂 㓥残车主胜稳阵

白礼顿 VS 车路士

Now 621台周三凌晨3:00直播

推介：主客和主胜

白礼顿季尾惊喜连连，加上换人频频得手，善用副选有力再下一城。该队有技术上乘的翼锋三笘薰于边路不停突破，势于今晚英超主场力克一沉不起的车路士，简单取主客和主胜即可。

虽然主队白礼顿赛前只排中游第9，不过与第6位的欧霸席位兼今场对手车路士只差1分，今场只要赢波便可直接取代对手联赛席位占据主动，动力毋庸置疑。近况上，海鸥对上7场1联赛获5胜1和1负佳绩，唯一败仗只一球仅负榜首阿仙奴，而上场作客2:2赛和热刺一役，前半场的成功传球195次，比对手的88次多出一倍有多，细腻的组织绝对有权在任何球队身上取得入球。

特别留意，白礼顿今季联赛有11球由后备球员攻入，是全英超并列最多，尤其三笘薰正是重要棋子。皆因这位日本国脚翼锋上场对热刺一役，20分钟入替后即发挥作用，上半场补时3分钟用不擅长的左脚第一时间凌空窝利射入金球，叹为观止。事实上，三笘薰今季受伤患困扰，联赛只有16场正选披甲，反而到季尾阶段并未用残，无论今场正选或后备上阵，都是白礼顿在联赛最后直路阶段，争夺来季欧战席位的关键人物。

而客队车路士则一蹶不振，上场联赛主场0:1负曼联，是球会自1998年首次英超4连败兼一球不入，再度刷新下限。人脚上，今场中锋祖奥柏度上阵成疑，但副选中锋利安戴纳今季24场英超只入1球，更已直落20次场联赛颗粒无收，哑火问题严重，不宜高估。今场利好因素一面倒侧重主队，主客和主胜稳开。加利李尔