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意甲｜神翼唯快不破 老妇人必退「热」

波盘王
更新时间：07:00 2026-04-06 HKT
发布时间：07:00 2026-04-06 HKT

祖云达斯 VS 热拿亚
Now638台周二凌晨0:00直播
推介：入球大细 [2.5] 大 & 波胆 3:1

祖云达斯现时争前四欧联席位的形势被动，今仗面对热拿亚的3分志在必得。斑马军团主场火力十足，近8次坐镇都灵狂入20球，入球有保证。阵中的葡萄牙翼锋法兰斯高干斯卡奥近期表现活跃，速度飞快，今季场均2.6次成功盘扭，其突破力将是撕破客队防线的关键。客队热拿亚换帅后，踢法变得悦目，入球和失球数字都偏多，故推介入球大细2.5球「大」，兼波胆3:1。

祖云达斯虽然近期整体战绩并不出色，近7场联赛仅2胜，但球队的主场攻击力依然非常可靠。最近8次主场攻入20球，平均每场入2.5球。单计近5场各赛仍入12球，场均仍有2.4球，反映球队的进攻一直保持高效。随着球队在欧联和意大利杯相继出局，现时更能更集中精力于联赛，季尾阶段，加上本身实力已在热拿亚之上，今仗赢波应无疑问。

祖云达斯的战术关键，将落在右翼锋法兰斯高干斯卡奥身上。这位23岁的葡萄牙国脚以惊人的速度和出色的盘扭技巧见称，今季意甲每90分钟能完成2.6次成功盘扭，成为耶迪斯之外另一重要突破点。干斯卡奥踢法直接且进攻欲望强烈，近4仗录得1入球和2次助攻，整季场均射门次数更高达3.1次。面对意甲中下游球队惯用的密集防守，干斯卡奥的个人突破能力显得尤其重要，将是撕开热拿亚防线的最强武器。

热拿亚有力破蛋

热拿亚自从名宿迪罗斯接手后，踢法变得相当积极，敢于与强队对攻。热拿亚预期入球排联赛第10位，比实际排名要高，证明球队能创造不少具威胁的攻门，有望凭反击取得入球，为祖云达斯带来一定麻烦。马高

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