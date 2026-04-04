德甲｜攻击瓣数特多 捧莱比锡折「梅」

云达不来梅 VS RB莱比锡

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推介：让球 [+0.5/+1] 客胜

在德甲力争前4的RB莱比锡作客战为护级而战的云达不来梅，莱比锡近期状态火热，进攻尤为出色，阵中奥地利中场巴姆加特拿包办策划、助攻和入球，凭借其卓越的表现和领袖气质，可领莱比锡轻松大胜。让球盘客让半球/一球，「客胜」可望收足。

RB莱比锡近期作客成绩急升，近5场赢4场，并且每场都有入球。在德甲创造机会排名第2多的大卫拉林提供弹药，莱比锡的预期入球高达53.1，仅次于拜仁，今季27场联赛入53球的数字绝非侥幸。

现年26岁的巴姆加特拿今季在RB莱比锡极具影响力，在26场德甲赛事，合共交出12个入球和6次助攻。不论在球会还是奥地利国家队，加特拿都是不可或缺的组织核心。教练奥利华拿对其赞不绝口：「他是一名非常聪明的球员，总能准确地找到并利用空间。他对比赛的理解令人难以置信，是串连球队攻守的关键人物。」

加特拿既可组织亦能后上

事实上，莱比锡前场攻击手如纽沙、罗姆路和巴卡约高等年龄皆只有二十出头，表现难免不稳定，阵上犯错机会较大，但有加特拿的准确处理和走动，加上场均2.6次射门，每90分钟入0.5球的效率，令球队成为德甲其中一队进攻最佳的球队。上场对贺芬咸时，莱比锡就凭加特拿梅开二度大胜5:0，可见其影响力。

不来梅防守漏洞多

相反，主队云达不来梅深陷护级漩涡，现排在联赛第14，距离降班区只有4分。不来梅近况堪忧，主场表现更令人失望，近6次作东仅获1胜，失球更达11球之多，其中有3场未能取得入球。

今季已失47球的不来梅防守明显存在问题，RB莱比锡有望取得两个或以上的入球，而让球盘亦值得看高一线。马高