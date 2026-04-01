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女欧联｜射手脚风大顺 女拜仁势再降「魔」

波盘王
更新时间：08:00 2026-04-01 HKT
发布时间：08:00 2026-04-01 HKT

拜仁慕尼黑女足 VS 曼联女足
Now638台周四凌晨0:45直播
推介：波胆2:1/3:1

剑指三冠王的拜仁慕尼黑女足近期赛绩强劲，上仗作客仍能以3:2险胜曼联女足，尽占晋级先机。上场梅开二度的丹麦前锋佩妮奥夏达，其个人突破及射术将，是拜仁于今晚女子欧联8强次回合主场撕破曼联防线的重要手段。预计拜仁凭主场威力可胜，然而曼联凭本身不俗攻力亦有力球破蛋，今仗推介波胆2:1/3:1。

拜仁慕尼黑女足今季表现极具统治力，在各项赛事高歌猛进，现时在德国女足遥遥领先，在德国杯亦不费吹灰之力杀入4强。而在欧联赛场仍同样展现出强横的攻力，上仗首回合作客曼联便轰入3球，实力超班。

球队的成功和进步，首席射手佩妮奥夏达功不可没。这位丹麦国脚在今个球季已为拜仁射入23球，包括7场欧联入7球，位列射手榜次席。这位九届丹麦足球小姐近期状态一流，在3月联赛连续梅开二度，证明了其稳定而高效的入球能力绝对是拜仁力争三冠王的最重要一人。

虽然曼联女足在首回合主场落败，但仍两度攻破拜仁大门，其前线具备一定的威胁力。在仅落一球下，红魔绝不会束手就擒，定必全力反扑，大有机会至少能攻入一球。马高

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