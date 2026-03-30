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国际赛｜友赛态度「加」零一 德国「主胜」稳开

波盘王
更新时间：07:00 2026-03-30 HKT
发布时间：07:00 2026-03-30 HKT

德国 VS 加纳
香港时间周二凌晨2:45直播
推介：让球主客和 [-2] 主胜

德国队近六仗全胜，合共狂轰23球，火力惊人，今晚主场出战加纳，战意毋庸置疑。中场大脑域斯上仗友赛瑞士时，个人独造四个入球，状态如日方中，势成今场大胜的关键人物。反观加纳近期友赛表现惨不忍睹，上仗以1:5大败予奥地利，战意成疑。德国队今仗有望轻松大胜，推介让球主客和让两球的「主胜」。

德国在主帅拿高斯文的带领下，重现霸气，已录得六连胜，连同于世界杯外围赛最后五轮全胜，当中包括6:0大胜斯洛伐克，攻防两端表现皆有水准。上仗作客瑞士，德国更展现出认真的比赛态度，在两度落后下，最终反胜4:3。该仗德国全场共录得22次射门，创造了8次黄金机会，失掉6次，仍足证其进攻体系已渐入佳境，球员状态出色。今仗挟主场之利，面对近况低迷的加纳，德国势必以一场大胜让球迷以高涨情绪迎接世界杯。

域斯上场包办2入球1助攻

效力利物浦的中场新星域斯，绝对是现时德国队「一哥」。上仗对瑞士时，他交出球王级表现，个人独取两个入球及两次助攻，直接参与球队全部4个入球，赛后域斯亦承认这是其为国家队效力以来最出色的一仗。事实上，域斯在德国队的角色举足轻重，自2021年9月地标战以来，他已为球队贡献10个入球和11次助攻，合共21次直接或间接入球，与夏维斯并列同期队内之冠。这位天才中场善于盘带突破，创造力强，今仗面对防守松散的加纳，其威胁将会更大，势必成为德国队争取大胜的最重要武器。

客军加纳近况惨不忍睹，近三场国际友谊赛全败，继不敌日本和南韩，上仗更惨被奥地利大炒5:1。球队自去年十一月后未有正式比赛，球员场上磨合成疑问。今仗面对气势如虹的德国，难逃大败的结局。让球主客和让两球亦无有怕，一于直取「主胜」。马高

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