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巴甲｜新星翼锋态勇 保地花高必大「斯」杀

波盘王
更新时间：08:00 2026-03-29 HKT
发布时间：08:00 2026-03-29 HKT

帕拉尼恩斯 VS 保地花高
香港时间周一早上6:30开赛
推介：入球大细 [2/2.5] 细

保地花高成功止血，加上攻势每每见血封喉，有力在任何球队身上争取入球。该队有翼锋艾华路蒙托路充当边路发电机，有力于明早巴甲作客帕拉尼恩斯时抢攻，互攻格局已成，入球大细中位数低见2/2.5，大盘实属过关胆材。

赛前排巴甲第17的客军保地花高，上场作客2:1力克布拉干天奴红牛，终止此前联赛4连败颓势。事实上，保地花高虽然位列下游，但其赛事场数比联赛其余19队都要少1至2场，而场均入球1.7球更属巴甲第3多，攻力绝非如排名般低。特别留意翼锋艾华路蒙托路状态相当不俗，上场作客一球击败红牛的反底战中，这位阿根廷U20国脚全场赢得7次争夺，护球了得。考虑到中场丹尼路奥利华拉因入选巴西大军而未能在今场披甲，蒙托路必定有力承担球队发动攻势重责。

主队帕拉尼恩斯则排第6，对上5场各赛2胜1和2负走势一般，但其间共入7球攻力亦算不俗，而且射手奇云韦华洛斯不但对上两场都有入球，其联赛的个人预期入球值4.7更属巴甲最高，锐不可当。既然两队都有本钱对攻，入球大细中位数2/2.5的大盘仍有1.79倍，过关一流。加利李尔

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