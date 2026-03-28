国际赛｜「虎」落平阳 科特迪瓦赢波有计

南韩 VS 科特迪瓦

主队官网/App今晚10:00直播

推介：波胆推介0:2/1:2

科特迪瓦早前在非洲国家杯表现出色，5场入10球火力十足。阵中右后卫古拿杜伊季内在法甲交出5个助攻，在国家队不时从右路杀上助攻，提供阔度并创造入球机会，足以撕开主队南韩的防线。今仗面对近况一般的太极虎，科特迪瓦有力再下一城，波胆推介0:2/1:2。

科特迪瓦在非洲国家杯5场赛事入10球，场均入球达到2球，火力相当有保证。当中包括3:0大胜布基纳法索，以及3:2击败加蓬。纵然最终在淘汰赛以2:3仅负埃及，但其强大的进攻能力，足以令任何对手生畏。队内除中前场球员卡士十足，如阿密特迪亚路、卡斯等，后防球员的助攻能力亦不容忽视。效力法甲斯特拉斯堡的右后卫古拿杜伊，今季在联赛便交出5次助攻及2个入球，创造4次为黄金机会，其在右路的传中和突破，将会是撕破南韩防线的一大利器。

主队南韩虽然近期友赛录得4胜1和1负的佳绩，但对手实力普遍不强。唯一一场硬仗面对巴西，便以0:5惨败，该仗球队全场只得7次射门，1次命中目标，可见其攻击力在面对世界一流劲旅时，显得束手无策。今仗面对攻力强横的科特迪瓦，太极虎防线将备受考验。马高