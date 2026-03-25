女欧联｜皇马女足士气盛 「主胜」手到「拿」来

皇家马德里女足 VS 巴塞隆拿女足

Now643台周四凌晨1:45直播

推介：让球主客和 [+2] 主胜

近年水平稳步上扬的皇家马德里女足，走势不俗且甚少大败，有中场卡露莲韦亚作中场定海神针，势于今晚女子欧联8强首回合，主场迎战主力状态成疑的巴塞隆拿女足时不致多失，让球主客和受让两球的「主胜」十分稳阵。

在16强以两回合合计5:2淘汰法甲新贵巴黎FC而晋身8强主队皇马，近5季4度于女子西甲夺亚，比起此前8季均未曾杀入前2，可见水准日益提升。

近况上，皇马已各项赛事直落5场全胜，其间更一球未失，包括3:0作客大破联赛第3的皇家苏斯达，证明皇马走势极勇之余，防线亦韧力十足。

然而皇马要面对欧洲顶级的巴塞不致多失，中场卡露莲韦亚表现至关重要。这位曾效力女子英超两大班霸曼城及阿仙奴的中场，一向是皇马的定海神针，今季已共入9球属阵中联赛神射手。近况上，韦亚对上两场都有交出助攻，包括作客3球大胜皇苏时开出的精准角球，能传善射而且处理死球亦有一手，足证在球队的重要性。皇马有韦亚在中场坐镇下，今场定可虽败不辱。

巴塞锋线状态成疑

客军巴塞对上5场亦录4胜1和的不败走势，而且今季屏赛两循环都击败皇马，仍是技高一筹的一队。惟巴塞阵中西班牙国脚快马前锋柏拉洛露，今季一直断断续续受伤患困扰，对上9场只入1球，令巴塞锋力今场稍有疑问。预料今场客军难言大胜，推介让球主客和受让两球的「主胜」。加利李尔